Tras dedicarse durante años a sus hijos, Elizabeth Gutiérrez regresa a los foros

Luego de hacer una pausa en su carrera actoral para pasar tiempo con su familia, Elizabeth Gutiérrez ha revelado que tendrá un pequeño, pero muy emotivo regreso a la televisión antes de terminar el año. Durante una entrevista con Mezcalent, la esposa de William Levy confirmó que aparecerá en uno de los capítulos de la serie Milagros de Navidad, producida por Telemundo.

“Estoy feliz de pertenecer a este proyecto, fue algo corto, pero es un tema muy importante para mí. Se trata de los Dreamers y del DACA. Fue como mi granito de arena para alzar la voz en nombre de todas esas personas que lo necesitan. Que nosotros que somos figuras públicas podamos alzar la voz”, explicó.

Sobre retomar de lleno su carrera como actriz, comentó: “Me encantaría. Ahora los niños están más grandes. Tomé un tiempo para pasar tiempo con mis hijos e hice otros proyectos, pero sigo siendo la actriz que extraña esas buenas propuestas. Entonces siempre estoy abierta a esas nuevas posibilidades, a nuevos retos”.

Aunque Elizabeth permaneció alejada de las cámaras durante una temporada, utilizó su tiempo libre para desarrollar un par de ideas que le permitieron ingresar al mundo empresarial con gran éxito. El pasado mes de marzo, la modelo de 38 años lanzó su propia línea cosmética para el cuidado de la piel.

En aquel entonces, Gutiérrez comentó: “Este es un mes muy especial para mí. No solo nacieron mis dos bebés hermosos, también cumplí este sueño que sin el esfuerzo y la dedicación de toda mi familia y equipo no hubiera sido posible. Hoy comienza una nueva etapa de mi vida, gracias de todo corazón a todos los que han sido parte de esto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Otro sueño que pudo compartir la guapa actriz en este periodo de tiempo fue el lanzamiento de una línea de lencería: “Tenía esta idea desde hace mucho tiempo, inclusive antes de los productos de cuidado para la piel, pero no se había podido dar hasta ahora que me propusieron trabajar junto a Lenara. Yo di los toques finales. Me enamoré de la calidad y el buen gusto de todas las prendas desde el primer día”, explicó.

Una navidad en familia:

Aunque el año entrante luce muy prometedor para Elizabeth y William en el aspecto profesional, la familia ahora está concentrada en celebrar las fiestas navideñas: “Estamos pensando si nos vamos a Los Ángeles o nos quedamos en otro lugar. Llevo muchos años sin pasar estas fechas con mi familia, así que creo que ya toca. A mis hijos les encantaría”, confesó.

