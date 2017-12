Javier 'Chicharito' Hernández y el tierno mensaje de amor para su novia, Andrea Duro

Si algo caracteriza a Javier 'Chicharito' Hernández fuera de la cancha de futbol, es su lado romántico. El jugador del West Ham ha caído nuevamente ante el poder de la flecha de Cupido y desde hace unos meses es novio de la actriz española, Andrea Duro. Su relación marcha a las mil maravillas a juzgar por las publicaciones que ambos comparten en sus redes sociales, en donde se han dejado ver juntos en los momentos más tiernos de su romance. Este viernes no fue la excepción y, completamente enamorado, el mexicano publicó una fotografía de ambos para dedicarle a su novia el mensaje de una tierna canción de amor.

VER GALERÍA

Chicharito quiso gritar a los cuatro vientos su amor por Andrea, un sentimiento visible gracias a la foto en la que ambos fueron se muestran en la complicidad de un romántico beso, al parecer, durante una cena para dos. Las sonrisas de los enamorados podrían haber sido suficientes para que los seguidores del futbolista y la actriz notaran lo bien que se la pasan cada vez que sus agendas coinciden.

Sin embargo, ha sido el mismo Chicharito quien agregó un detalle más a la bella imagen, pues al pie de la foto escribió unas líneas que sus seguidores pronto descubrieron que se trataba de la canción Otras vidas de Carlos Rivera. "No sé qué es lo que hice en otras vidas, ¿a quién tuve salvar para que me salvaras tú?, tal vez cure en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú...", se pude leer al lado de la imagen, a la que el deportista agregó la tierna frese: "Te amo".

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- Mientras Chicharito comparte su amor por Andrea Duro en redes, su ex Lucía Villalón cuenta cómo se siente

- Lucía Villalón se pronuncia sobre la relación de su exnovio Chicharito con Andrea Duro

El mensaje pudo haber sido la respuesta del futbolista a la publicación que un día antes Andrea hacía. Fundidos en un beso y con un bello escenario arquitectónico de fondo, la pareja volvía a dar una muestra de su amor en las redes sociales. "Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú", anotó la española junto a la fotografía que da fe de lo contenta que está junto al futbolista.

VER GALERÍA

Un amor a distancia



La relación de la pareja ha tenido que atravesar una fuerte prueba, pues sus compromisos laborales los mantienen alejados. Él, enfocado en su estrategia para el equipo londinense, y ella, en su trabajo como actriz en España en la serie Velvet Colección. A pesar de ello, ambos encuentran el tiempo para coincidir y hacer de esta relación algo más serio con el tiempo.

Javier 'Chicharito' y Andrea Duro iniciaron un tímido romance del que poco revelaban en las redes sociales. Fue el tiempo el encargado de que su romance no estuviera oculto ante los ojos de nadie, y sus mensajes amorosos pronto confirmaron la buena química y el sentimiento que hay entre ellos.

VER GALERÍA

La pareja fue una de las grandes sorpresas del año, pues a la par de su naciente relación, quedaba sin escribirse la historia que un año atrás el futbolista había planeado con la reportera española, Lucía Villalón. La entonces pareja anunció su compromiso para las páginas de ¡HOLA!, con una boda que se llevaría a cabo el 8 de julio pasado. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado que los llevó a romper el compromiso y tomar caminos separados.