Navidad al estilo Kardashian: Así decoraron sus casas Kris y Kylie Jenner

Cuando las Kardashian se deciden por destacar en algo, lo consiguen a como dé lugar. Este año no es la excepción con los decorativos de Navidad y, como si se tratara de una competencia familiar, las chicas del clan más famoso de la televisión llenaron de luces sus hogares para festejar la Navidad al más puro estilo Kardashian. Las casas de Kris y Kylie Jenner se convirtieron en un verdadero museo navideño al que sus seguidores pudieron tener acceso gracias a las publicaciones de las redes sociales, en donde la gente pudo ser testigo del gran espíritu navideño que las invade en esta época.

Hace unos días, Kylie mostró que decoró su casa con un gran árbol de Navidad, tan alto que abarca dos pisos de su mansión. El pino es verde, pero con los adornos tomó un tono blanco que simula la nieve del invierno. Está lleno de luces blancas y esferas en distintos tonos rosados y aperlados que fueron el toque final para este gran árbol que de inmediato se convirtió en la inspiración de muchas de sus fans.

Ese espíritu navideño debe venir en los genes, pues su mamá, Kris Jenner, no quiso quedarse atrás para decorar su propia mansión en la que no sólo colocó un árbol, sino cuatro pinos aunque no del mismo tamaño que el de Kylie. Kris optó por decorar lo más que se pudiera y desde la entrada a su casa se pueden ver grandes soldaditos de plomo rodeados de miles de foquitos y esferas de colores. Para dar más realismo al invierno, la mamá de las Kardashian tiene un suelo de cristal que imita al delgado hielo que se forma en los lagos.

El recibidor también está lleno de series navideñas, entre las que destaca una escultura de un gran oso rojo al igual que un par de renos blancos motorizados que mueven la cabeza. Para completar la tradición, no podían faltar las botas en la chimenea, que aunque no coinciden con el número de miembros de la familia, están listas para recibir los regalos de Santa. El mundo entero pudo ver esta decoración gracias a un video publicado por Kim Kardashian, quien quedó asombrada con las luces y los renos, al grado de preguntarse si los renos eran reales o no. "Mi madre lo ha hecho diferente este año. Solía tener un árbol enorme, pero ahora ha puesto cuatro pequeños", explica Kim.

Una Navidad muy especial



Kris Jenner no sólo tiene listas las decoraciones, también los regalos para todos los miembros de su familia. Además de sus cinco hijas, los nietos están considerados para recibir un obsequio esta Navidad. Ha sido la misma Kris quien dio algunas pistas de que su familia podría crecer en los próximos meses pues en su arbolito se suman tres regalos este año. Kim y Kanye West están listos para recibir a su tercer bebé, que tendrán a través de maternidad subrogada. Pero la socialité no es la única que pronto podría recibir a la cigüeña. Sus hermanas Khloé y Kylie se encuentran en medio de crecientes rumores que aseguran que están embarazadas, aunque ninguna de ellas ni otro miembro de la familia Kardahsian ha hablado al respecto.

