El divertido momento en el que Will Smith se volvió a convertir en el ‘Príncipe del Rap’

Will Smith decidió unirse este jueves a Instagram y lo hizo de forma más divertida. Durante una visita al programa Ellen DeGeneres Show el actor de 49 años recibió un poco de ayuda de la presentadora para tener algunas fotografías para compartir en su nueva cuenta.

Sin duda, una de las imágenes favoritas de sus seguidores fue un divertido comparativo que Smith y Ellen hicieron de la época en que interpretaba al Príncipe del Rap, serie con la que Will saltó a la fama en los años 90. En la parte superior de la postal, el actor aparece en una de las escenas del popular programa, mientras que en la otra mitad están él y la conductora intentando recrear el momento.

Aunque solo ha pasado un día desde que Smith abrió su perfil, la fotografía ha reunido poco menos de 500 mil me gusta, mientras que la cuenta del actor ya es seguida por más de millón y medio de personas. Ellen no ha sido la única persona que le dio una calidad bienvenida a la red social al protagonista de Independence Day, pues Justin Timberlake publicó una imagen en la que aparece junto al cantante en una entrega de premios.

“Bienvenido a Instagram amigo. A este tipo de fotografías se les llama TBT (Throwback Thursday), que significa algo parecido a jueves del recuerdo. Ese día debes publicar una imagen que te guste, pero que haya sido tomada en el pasado. Me gusta esta foto porque salimos tú y yo. Parece que estamos teniendo una conversación seria sobre algo muy importante. Eso me hace sentir importante”, escribió el cantante al pie de la postal.

En forma de agradecimiento, el actor publicó un pequeño video para saludar a Timberlake: “JT, muchas gracias por la publicación y por tus palabras. También por los consejos para utilizar Instagram amigo en mi primer día, aunque sabía qué significaba eso, no vivo en un agujero”, comentó Will con una sonrisa.

Un pequeño viaje al pasado:

Siguendo los consejos de Justin, Smith publicó una tierna fotografía en blanco y negro de cuando era apenas un bebé: “Ya no hay filtros como este”, escribió al pie de la imagen. La emotiva postal recibió un sinfín de comentarios de sus seguidores, quienes aprovecharon para darle la bienvenida al actor:

“Vaya, te has tomado el TBT muy enserio. Es una fotografía muy linda, esperamos verte muy activo por aquí, bienvenido”, escribió uno de sus fans: “¡Vaya! No has cambiado ni un poco, qué bueno tenerte en el mundo virtual, me encantó esta foto. Un abrazo para toda tu familia”, escribió otro más.