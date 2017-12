Georgina Rodríguez de 'tour' por Dubai con Adriana Lima

El pasado miércoles Georgina Rodríguez viajaba a los Emiratos Árabes junto a su familia política y el hijo de Cristiano Ronaldo para ver al futbolista, que se encuentra en Abu Dhabi jugando con el Mundial de Clubes de la FIFA con el Real Madrid. Sin embargo, no es la única visita que la modelo realizaba, pues esta misma mañana podíamos verla en Dubai- no sabemos si por motivos de trabajo o de placer- con dos personas muy especiales: la estilista española Ana Antic y la supermodelo Adriana Lima.

Una quedada que todas ellas han compartido en sus redes sociales. "Ciudadanas por el mundo. Maravilloso día con estas dos bellezas en Dubai ❤️", escribía Georgina junto a una imagen en la que se puede ver a las chicas en un barco. Ana Antic también capturaba este encuentro: "Súper tour por Dubai con dos bellezas @adrianalima & @georginagio gracias por todo 😘❤️ fashion&football", añadía junto a otra instantánea de las tres. Misma fotografía que compartía el ángel de Victoria's Secret en su perfil oficial, aunque ella en su Instagram Stories.

Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 15 de Dic de 2017 a la(s) 6:33 PST

Pero, ¿qué relación une a estas tres mujeres? Ana Antic es una de las estilistas más afamadas de nuestro país y fue la encargada de realizar el impresionante 'look' que lució Georgina en la gala del Balón de Oro. Un estilismo que encandiló a la novia del futbolista y que sirvió de excusa para que ésta le felicitase el cumpleaños y agradeciese su ayuda: "Momentos inolvidables ✨¡Feliz cumpleaños, Ana Antic! Te quiero agradecer tu gran ayuda para la elección de mi estilismo de la gala del Balón de Oro. Maravilloso trabajo".

La estilista, a su vez, es gran amiga de la brasileña Adriana Lima, con la que ha trabajado en numerosas ocasiones y a la que vemos mucho en sus redes sociales. "Hay un antes y un después en mi vida después de esos viajes", confesaba Antic en una de sus fotos con la modelo refiriéndose a los 'shows' de la firma de lencería.

Una publicación compartida de Ana Antic (@anaantic) el 15 de Dic de 2017 a la(s) 6:59 PST

Por su parte, Adriana es una gran amante del fútbol. De hecho, el pasado mes de julio pudimos verla disfrutando en Miami del clásico entre el Real Madrid y F.C. Barcelona, en el que dejó muestras evidentes de su simpatía por el equipo azulgrana. Aunque, todo sea dicho, esa simpatía se debía en gran parte a su amistad con el brasileño Neymar, que por aquel entonces formaba parte de la plantilla del Barça. Ahora que ha comenzado a forjar una confianza con Georgina -y que algunos medios deportivos hablan del interés de Florentino Pérez por el futbolista- puede que sus colores cambien.

Una publicación compartida de Adriana Lima (@adrianalima) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 7:35 PDT

Además de su pasión por la moda y el fútbol, las tres tienen en común que son madres. El pasado 12 de noviembre, Georgina daba a luz a la pequeña Alana Martina, a quien presentó recientemente en las páginas de la revista ¡HOLA!. "¿A quién se parece? ¡Buena pregunta! Yo creo que se parece a mí. Tiene mis cejas, mis ojos, mis orejas, pero nada más nacer la vimos igualita a Cristiano Jr. ¡Cambian tanto", declaró.

La 'top model' tiene dos niñas, Valentina y Sienna, fruto de su matrimonio con el jugador de baloncesto de la NBA Marko Jaric, mientras que Ana Antik tiene dos niñas de 16 y 10 años.

Además del tour que hizo con Adriana Lima y la estilista Ana Antic hemos podido ver a Georgina de turismo y de paseo por la ciudad con la madre de Cristiano, Dolores Aveiro, y el hijo del astro de balón, Cristiano Ronaldo Jr, donde han disfrutado del atractivo del emirato por la noche, tal y como ha reflejado la propia Dolores en su perfil de Instagram.