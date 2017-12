No adivinarás el nombre de la celebridad que James Corden había elegido para su hija

James Corden reapareció en su programa después de una semana llena de emociones. El miércoles, un par de horas antes de la emisión de su show, el presentador recibió la noticia de que se convertiría en papá por tercera ocasión, por lo que tuvo que buscar un remplazo de último momento para cubrir su lugar.

Afortunadamente, el comediante británico encontró en Harry Styles y Bryan Cranston a los sustitutos ideales para conducir los dos programas en los que tuvo que ausentarse. Este viernes, Corden volvió a The Late Late Show y relató algunos detalles de la divertida experiencia que vivió durante en nacimiento de su pequeña hija:

“Realizamos un chequeo de rutina porque Julia tenía algunos dolores. Entonces los doctores nos vieron y dijeron: ‘Oh, no. Es muy probable que esto vaya a suceder ahora. El bebé podría llegar en las próximas horas’. La noticia fue un completo shock porque no estábamos preparados”.

“Es algo realmente terrible si estás en una habitación y tu esposa embarazada está hablando de cosas serias con el doctor y realmente no hay una manera fácil de mencionar el hecho de que tienes que grabar un programa ese día. En serio, no hay forma de decirlo sin sonar como un completo tonto”, explicó entre risas.

Fue en ese momento cuando James telefoneó a su buen amigo, quien, a pesar de la premura, aceptó el reto con gran valentía: “Él estaba muy nervioso, pero hizo un gran trabajo. Me dijo: ‘Seguro, estaré ahí’. Fue un gesto realmente increíble. Me aseguré de decirle que él contaba conmigo para alguna situación similar, cubrirlo en un concierto o algo por el estilo. Pero dijo que no era necesario”, bromeó.

Aunque el conductor no ha elegido un nombre para la pequeña, reveló que solo pudo pensar en un nombre cuando vio a su hija, el de Beyoncé: “Después de que nació, yo estaba llorando, mi esposa estaba llorando y por supuesto el bebé estaba llorando. En ese momento el médico nos preguntó cuál sería su nombre. No sé por qué, pero miré al doctor y le dije: ‘Vamos a llamarla Beyoncé’. A mi esposa no le pareció nada gracioso”, relató.

Una familia numerosa:

Con la llegada de la nueva integrante de la familia, Corden se convirtió en padre por tercera ocasión. James y Julia también son padres del pequeño Max, de seis años y Carey, de tres. El pasado mes de julio, la pareja confirmó que en diciembre le darían la bienvenida a otro bebé.

Fue el miércoles por la noche cuando el conductor reveló a través de redes sociales que se había convertido en padre por tercera ocasión: “Este día hemos traído a una maravillosa niña a este mundo. Tanto su mamá como la pequeña están en perfecto estado. No podemos dejar de sonreír”, escribió Corden en su cuenta de Twitter.