Becky G confiesa que su novio, Sebastian Lletget, podría ser el elegido

La relación entre Becky G y Sebastian Lletget podría estar muy cerca de avanzar al siguiente nivel. Aunque la pareja solo lleva año y medio saliendo, el anuncio de un eventual compromiso podría estar a la vuelta de la esquina. Así lo reveló la cantante de 20 años durante una reciente entrevista, donde habló del increíble momento que está viviendo junto al futbolista:

“Se siente como si fuéramos almas gemelas. No estoy mintiendo cuando lo digo, siento que hay algo realmente especial entre nosotros”, comentó a Entertainment Tonight. Sobre la posibilidad de contraer matrimonio con el deportista, la intérprete dijo: “Es seguro que no sucederá este año. Pero yo diría que sí, por supuesto. Solo hay que ir un día a la vez”, explicó con una sonrisa.

La cantante también habló de las complicaciones que ha enfrentado su noviazgo debido a las profesiones tan demandantes que tienen ella y Lletget: “Las relaciones requieren esfuerzo. Él es un atleta y yo estoy viajando todo el tiempo. Los dos estamos muy ocupados. Pero cuando estas tan segura de tu relación, puedes ser tú misma e inspirar a esa persona para que sea mejor. Es algo realmente hermoso, jamás lo había experimentado”, comentó.

Una de las cosas que la actriz y Sebastian han aprendido a compartir durante este tiempo, es el estilo de vida que sigue el deportista: “Nunca quise ser así de saludable en mi vida. Creo que él realmente me mostró la diferencia entre los estándares y objetivos que puedes tener para ti como persona. Todavía como tacos, papas fritas y cosas por el estilo, pero él me inspira a no comerlas en exceso. Creo que eso dice mucho de lo que Sebastian representa en mi vida, no hay mucha gente que pueda hacer que deje la comida chatarra”, bromeó.

Su exitosa incursión en la música latina:

Aunque la cantante de origen mexicano inició su carrera cantando en inglés, su incursión en el mercado hispano ha sido realmente exitoso. Su tema Mayores, se ha colocado en la cima de las listas de popularidad, mientras que el video de la canción está cerca de alcanzar los mil millones de visitas en YouTube.

Sobre el gran momento que atraviesa su carrera, comentó: “Más que nada me siento muy bendecida. También estoy muy emocionada, siento que me encontré a mí misma con la música en español. Es lindo ser aceptada por esa comunidad y ese mundo. Mostrar a la gente que estoy orgullosa de mi procedencia y de ese sabor latino. Siempre ha sido una gran parte de mi vida. Es impresionante”.