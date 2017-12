Dos años después, Ximena Duque habla de su separación de Carlos Ponce

Han pasado dos años desde el sorpresivo rompimiento entre Ximena Duque y Carlos Ponce. Luego de permanecer juntos durante poco más de 6 años, la pareja decidió separarse en buenos términos y seguir distintos caminos al no compartir los mismos objetivos dentro de su relación.

Aunque la actriz nunca escondió su deseo por casarse con Ponce, tuvo que tomar la complicada elección al darse cuenta que su relación no se dirigía hacia el punto que ella esperaba. Mirando en retrospectiva a aquellos años, Ximena habló de la forma en que logró afrontar esa complicada etapa y los aprendizajes que obtuvo de esa experiencia:

“Si no funciona, no funciona. No porque sea un ser humano malo, Carlos es una persona maravillosa, por eso estuve seis años de mi vida con él. No hay por qué hacer escándalo de algo tan simple como ‘tú no me entiendes, yo no te entiendo, ok, entonces se acabó”, explicó al programa Suelta la Sopa.

“Él era mi príncipe azul. Obviamente con el tiempo me di cuenta de que realmente mi príncipe azul era completamente diferente porque yo necesitaba otras cosas que él no me podía dar. Si hubiera tenido una cámara el día que me separé de Carlos hubiera sido un gran chisme porque no fue una situación fácil”, recordó.

Además, la presentadora relató que su hijo Christian fue uno de los motivos más importantes que la impulsaron a tomar un rumbo distinto: “Antes de tomar la decisión me senté con mi hijo y le dije: ‘Está pasando esto, podríamos quedarnos aquí y mami puede seguir con esto, pero hay una inestabilidad, tú sabes lo que pasa con nosotros. A veces estamos bien y a veces no. Podemos tomar esta decisión, agarrar nuestras cosas y nos vamos hoy”.

“¿Sabes cuál fue la respuesta del niño? Me dijo: ‘Ya voy a empacar’. Guardó todas las cosas de su cuarto en una hora. Cuando fui a ver ya tenía sus juguetes y toda su ropa en bolsas de basura, parecía el Chavo del 8. Es ahí cuando te das cuenta hasta que punto uno espera y espera”, comentó.

Sobre la negativa de Ponce para contraer matrimonio a pesar de los años que llevaban juntos, dijo: “No lo juzgo para nada. Es un hombre que quizá mañana conocerá a la mujer de su vida, se casa y nos sorprende a todos. Quizá él se enamoró una vez de la madre de sus hijos y casarse ya no era algo importante en su vida. Para mí lo era. Pero más que caminar por el altar y casarme, era simplemente sentir ese amor. Sentir lo que hoy sé que sienten por mí”.

Una nueva vida:

A dos años de distancia, la actriz puede presumir que tomó la decisión correcta, pues está viviendo una de las etapas más felices de su vida junto a su esposo, el empresario Jay Adkins. El pasado mes de junio, la pareja contrajo matrimonio en una romántica ceremonia celebrada en Miami. Unos meses más tarde, la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo juntos, que nacerá en los primeros meses del año entrante.

