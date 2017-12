Francia Raisa muestra orgullosa la cicatriz del transplante a Selena Gomez

El gesto de Francia Raisa hacia su amiga, Selena Gomez no tiene comparación. En un completo acto de amistad y desinterés, la actriz de 29 años de edad entregó a Selena el regalo de la salud cuando aceptó ser la donadora de un riñón que la cantante necesitaba. Tres meses después, Francia luce radiante en cada una de las alfombras rojas que pisa, mismas en las que porta con orgullo la cicatriz que la cirugía dejó en su cuerpo.

VER GALERÍA

Francia ha vuelto al trabajo frente a las cámaras y pronto la podremos ver en la serie de TV, Grown-ish. Para la presentación de este nuevo proyecto, que se realizó el miércoles pasado en Los Ángeles, la actriz desfiló por la alfombra roja con un crop top negro y un par de coloridos pantalones palazzo con corte en V a la cintura y zapatos abiertos en tono escarlata.

Fue justo esta elección de look lo que permitió ver la cicatriz del trasplante y, muy contenta con el gesto que tuvo con su amiga, habló ante los medios para contar cómo se ha sentido después de la cirugía. "Nos va genial. Me siento realmente bien y estoy muy feliz de estar aquí", dijo con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Francia sabe que esa cicatriz en su abdomen se debe a una experiencia única de vida y por ello la muestra sin preocupaciones. En octubre pasado, la actriz se presentó al evento Ones to Watch con un pantalón y saco además de un top rosado y transparente con aplicaciones brillantes, entre las que se notaba la marca en su cuerpo.

VER GALERÍA

Llena de alegría y presumiendo de su estilo de vida saludable, Raisa volvió a mostrar su cicatriz, esta vez en un video en donde aparece de regreso a su rutina de ejercicio. En el gimnasio y con pesas en mano, la actriz dejó ver parte de su rutina física, con la que se mantiene en forma. Francia no había sido capaz de hacer actividades tan fuertes desde la cirugía, y junto al clip anotó: “Feliz de estar de regreso”.

Más que amigas, hermanas



A pesar de que Francia se convirtió en una verdadera heroína para Selena Gomez, prefiere no hacer muchos comentarios sobre la cirugía a la que ambas se sometieron, protegiendo así la privacidad de su amiga. Han sido pocas las ocasiones en las que ambas se refieren al tema, en especial entrevistas en las que explican el proceso y cómo esa decisión ayudó a que su ya afianzada amistad de toda la vida, las uniera aún más.

VER GALERÍA

"Estoy más que agradecida de que Dios me confiara con algo que no solo salvó una vida sino que cambió la mía en el proceso. Esto fue parte de nuestra historia y la compartiremos pronto, pero lo importante ahora es que no es la única historia", escribió Francia junto a la fotografía en la que aparece en el hospital con su amiga, a quien le donó un riñón debido a las complicaciones que Selena Gomez ha vivido por el Lupus que padece.