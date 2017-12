No te pierdas el festejo de todo un salón cuando uno de sus alumnos fue admitido en Harvard

El trabajo arduo siempre rinde frutos, si no lo crees tienes que ver este video de Ayrton Little, que con solo 16 años fue admitido en la prestigiosa Universidad de Harvard. Lo mejor es que la enorme felicidad de Ayrton y la emoción antes de enterarse de la noticia fue compartida por todo su salón de clases. En un video que está dando la vuelta a las redes sociales, el chico aparece frente a la computadora esperando a abrir el correo con la respuesta a su proceso de admisión. Por supuesto, no lo revisa solo sino rodeado de todo su salón que explota en alegría al enterarse de las buenas nuevas.

“Todo el trabajo duro valió la pena. ¡Fui aceptado en Harvard a los 16 años!”, escribió el chico junto al video que cuenta ya con 157,235 retuits y casi medio millón de likes. La alegría que se aprecia en el clip es tal que se ha convertido en todo un fenómeno viral. Las reacciones no han parado y las favoritas de este chico han sido las de otros jóvenes que como él han sido admitidos en la famosa universidad y que serán parte de su generación.

“Estoy feliz de haber entrado a Harvard pero estoy aún más feliz porque he hecho a mi madre increíblemente orgullosa”, ha dicho el brillante chico que sueña con estudiar matemáticas aplicadas y ciencias de la comunicación al Mail Online. Lo más sorprendente es que apenas la semana pasada su hermano fue admitido a Stanford generando una reacción muy similar en su salón.

En definitiva su mamá será una muy orgullosa aunque su corazón estará dividido entre Harvard y Stanford en las competencias entre universidades.