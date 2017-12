George Clooney invita a cenar a sus mejores amigos y les regala... ¡12 millones de euros!

Ocurrió el 27 de septiembre de 2013. George Clooney convocó a sus 14 mejores amigos a una cena en su casa. Lo que ninguno de ellos sabía es que, además de disfrutar de las delicias gastronómicas que el actor les tenía preparados, esa noche iban a llevarse cada uno de ellos, un millón de dólares (845.192 euros) en el bolsillo, o mejor dicho, en una mochila. En total, 14 millones de dólares (11.800.000 euros). Una generosa acción, la protagonizada por el intérprete, que no se había conocido hasta ahora, cuando Rande Gerber - marido de la modelo Cindy Crawford -, lo ha revelado durante una entrevista en un programa del canal estadounidense MSMBC.

George Clooney, que siempre se ha caracterizado por su compromiso con las causas solidarias, quiso agradecer de esta curiosa forma a sus amigos la ayuda que cada uno de ellos le había prestado cuando trataba de hacerse un hueco en Hollywood. "Quiero que sepáis cuánto significáis para mí. Cuando llegué a Los Ángeles dormí en vuestros sofás. Soy muy afortunado en mi vida de teneros a todos y no podría estar donde estoy hoy sin todos vosotros. Por tanto, ha sido realmente importante para mí, que, mientras sigamos juntos, os devuelva el favor. Así que quiero que abráis vuestras maletas", les pidió entonces el actor.

Al abrirlas, se encontraron con un millón de dólares (casi 850.000 euros) en billetes de 20 dólares. "He pagado los impuestos de todos, así que este millón de dólares es íntegramente para vosotros. No tenéis que preocuparos por vuestros hijos, por pagar la escuela ni la hipoteca", añadió George Clooney. En ese momento, el propio Gerber se negó a aceptar el regalo, pues consideraba que su situación económica era ciertamente acomodada. "Si Rande no se lleva su millón de dólares, entonces nadie lo hará", comentó el actor, lo que provocó que el marido de Cindy Crawford se viera abocado a llevarse consigo la bolsa de deportes con el dinero, para después donar su parte a la caridad.

Lo cierto es que entre los amigos de George Clooney no sólo hay empresarios pudientes o actores de éxito. Algunos de ellos tienen trabajos temporales en aeropuertos o bares. El actor siempre es muy consciente de su privilegiada posición y siempre se ha volcado con aquellos que lo necesitan. De hecho, cuenta con un organismo, la Fundación Clooney para la Justicia, que se encarga de garantizar la defensa de los derechos civiles y avanza en la justicia en los tribunales, aulas y comunidades de todo el mundo. El pasado mes de agosto, por ejemplo, tanto él como su esposa, Amal Clooney, donaron otro millón de dólares (845.192 euros) para luchar contra el racismo tras los actos violentos ocurridos en Charlottesville.

Esta semana, el matrimonio volvía a ser noticia después de protagonizar una curiosa anécdota a bordo de un avión. La pareja decidió depositar en cada uno de los asientos unos auriculares acompañados de una nota que decía: "Disculpas por adelantado". El objetivo de George y Amal Clooney era que sus mellizos, Ella y Alexander, que viajaban con ellos, no molestasen al resto de pasajeros si se ponían inquietos o comenzaban a llorar.

