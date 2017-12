Georgina Rodríguez recorre miles de kilómetros para ver a Cristiano Ronaldo

En Cristiano he encontrado el amor. Nos complementamos muy bien. Tenemos una relación muy bonita. Cuando lo tengo al lado, lo tengo todo". Así definía Georgina Rodríguez en ¡HOLA! el gran momento personal que está viviendo. La modelo, de 23 años, acompaña al futbolista a sus compromisos más importantes. Tras asistir a la gala del Balón de Oro en París, Georgina puso rumbo a Abu Dhabi para ver jugar a Cristiano Ronaldo. Y no lo hizo sola. Lo hizo acompañada de su familia política, tal y como refleja este 'selfie'. La imagen fue tomada durante el trayecto en avión y en ella aparece, además del hijo mayor del portugués, Cristiano Jr., Dolores Aveiro y su pareja, José Andrade. "De camino a ver jugar a papi", escribió la modelo.

De camino a ver jugar a papi 💟 #sweetdreams 🌙✨

El Real Madrid se enfrentaba al Al Jazira en busca de un puesto en la gran final del Mundial de Clubes 2017. El partido se jugó en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dhabi, y en las gradas pudimos ver a Georgina con Cristiano Jr., Dolores Aveiro y José Andrade. La modelo lució un 'look' muy cómodo para el encuentro. Combinó unos pantalones negros con una camisa vaquera anudada en la cinutra. Llevaba su larga melena suelta, y un maquillaje muy discreto.

A su llegada, la familia causó un gran revuelo, como reflejan los vídeos e imágenes compartidos por los aficionados en las redes sociales. Georgina estuvo al cuidado de Cristiano Jr. en todo momento, mientras sonreía y agradecía las muestras de cariño del público, que coreaba a gritos el nombre del portugués.

Una publicación compartida de Yasemin/Jasmine Öztürk (@yasemin.ztrk) el 13 de Dic de 2017 a la(s) 2:38 PST

El pasado 12 de noviembre, Georgina daba a luz a la pequeña Alana Martina, a quien presentó recientemente en las páginas de la revista ¡HOLA!. "¿A quién se parece? ¡Buena pregunta! Yo creo que se parece a mí. Tiene mis cejas, mis ojos, mis orejas, pero nada más nacer la vimos igualita a Cristiano Jr. ¡Cambian tanto", declaró. La modelo se ha recuperado en tiempo récord del parto, ya que se mantuvo activa hasta el último momento. "Me encanta hacer deporte y comer sano, así que no ha sido ningún esfuerzo para mí. Lo único que he echado de menos es el jamón ibérico, el chorizo y el fuet. Cuando nació Alana fue lo primero que pedí”, dijo entre risas.

