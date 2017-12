David Beckham presenta con una tierna foto a su sobrina, Peggy

David Beckham es un hombre de familia que a la menor provocación, comparte los momentos más tiernos y divertidos junto a su esposa, Victoria Beckham, o uno de sus cuatro hijos. En sus redes sociales poco a poco fueron cambiando las fotografías de él en los entrenamientos en la cancha de futbol, para dar paso a los ratos familiares con los que ha conquistado el corazón de sus más de 41 millones de seguidores en la cuenta social. Esta semana, el astro del futbol arrancó los suspiros de sus fans con una serie de imágenes en las que da la bienvenida a la nueva integrante de su familia: su sobrina Peggy, hija de su hermana Joanne y quien llegó al mundo el sábado pasado.

"¡Bienvenida al mundo, Peggy! No podría estar más orgulloso de mi pequeña hermana, y también felicito a Krissy (Donners, su cuñado) por convertirse en papá. ¡Qué familia tan encantadora!", escribió David al lado de las bellas fotos, un texto en el que expresó su alegría con el hashtag #TíoOrgulloso. El ex jugador del Real Madrid posó encantado con la bebé, a quien no podía quitar la mirada de encima a pesar de no ser su primera sobrina, pues su hermana Lynne lo había hecho pasar por una experiencia similar en cinco ocasiones.

Su sonrisa demuestra una felicidad infinita por tener en casa a una pequeñita tan adorable que, sin duda, le recuerda sus primeros días como papá. El también modelo ha mostrado una actitud completamente distinta cuando se encuentra junto a la menor de sus hijos, Harper, la niña de la familia y quien logra sacar su lado más tierno, algo que sin duda Peggy también hará en los próximos años. David, además, dejó ver lo divertido que estuvo en esta visita tan especial, pues no dejaba de jugar con un oso mecánico, de color rosa, que cubre su carita con una manta para jugar a esconderse.

David no es el único encantado con la bebé. Al igual que él, sus hijos habían esperado con mucha felicidad la llegada de la niña, en especial Harper, de seis años de edad, pues al vivir rodeada de sólo hermanos hombres y mayores, ve en su nueva prima a una compañerita de juegos, aunque deberá esperar algunos años para ello. "David, Victoria y los niños están muy entusiasmados con la llegada del bebé, especialmente Harper, que está deseando poder jugar con ella", informó The Sun sobre la creciente familia. Mientras llega ese tiempo, Harper está lista para cuidar de Peggy, tal como sus hermanos han hecho con ella desde el día que nació.

David Beckham tiene una agenda laboral que le permite estar en casa el mayor tiempo posible. Cuando no es así, el ex jugador de futbol procura llevarse con él a los viajes o sets de grabación a uno de sus hijos: Brooklyn, Romeo o Cruz. En septiembre pasado, Brooklyn tomó el ejemplo de papá y le pidió que lo acompañara a una firma de libros en Nueva York, en donde el primogénito de los Beckham reside actualmente.

Victoria Beckham sigue ese ejemplo y, para demostrar lo unida que está su familia, se dejó ver en el Open de USA en agosto pasado en compañía de su hijo Romeo, con quien posó para la cámara del celular del chico de 14 años de edad. La devoción familiar de los Beckham es tan grande que en cualquier ocasión importante están presentes para demostrar su unió y apoyo, como lo hicieron en la Fashion Week de Nueva York en 2016, cuando Victoria mostró su colección. En esa semana tan ocupada para mamá, David se encargó de cuidar a sus hijos para evitarle cualquier preocupación a la ex Spice Girl.