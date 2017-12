Dayanara Torres está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Luego de pasar semanas llenas de angustia, la modelo de 43 años ha confirmado que su padre, José Torres, falleció el día de ayer en Puerto Rico debido a una complicación cardiaca.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz boricua escribió un emotivo mensaje para despedirse de su papá: “Hoy descansa en paz… Mi héroe, mi fuerza, mi gran amigo, mi querido viejo, mi papá. Te amo”, escribió junto a una solemne imagen de un moño negro.

De acuerdo con Jennifer Nieman, representante de la modelo, el señor Torres dejó instrucciones de cómo quería despedirse por última vez de su familia: “El deseo de su padre, tal como fue el de su abuelo, era que su último adiós se manejara de forma íntima y que su cuerpo fuera cremado. En este momento tan complicado para ellos, la familia está coordinando los detalles para cumplir sus deseos”, declaró a People en español.

“Dayanara, sus hermanas y su familia agradecen de corazón todas las oraciones y muestras de cariño que han recibido en todo momento”, comentó la publicista. Sin duda, el apoyo de los seguidores de la estrella de ¡Mira Quién Baila! ha sido evidente desde que se dio a conocer que su padre se encontraba en estado delicado. En solo unas horas, la fotografía publicada por Torres ha recibido cerca de 3 mil comentarios llenos de buenos deseos y muestras de cariño.

“Nuestro más sentido pésame. Que Dios nuestro señor te dé fortaleza para superar la pérdida de tu papá. Descanse en paz. Bendiciones y mucha resignación para toda tu familia”, escribió uno de sus seguidores: “Fuerza Dayanara, mi más sentido pésame para ti y para toda tu familia. Siempre es complicado asimilar la partida de un ser querido. Mucha fortaleza”, escribió otro más.

La incansable lucha de su padre:

Fue a finales de noviembre cuando la actriz reveló que su padre se encontraba delicado de salud. Durante una inesperada visita a Puerto Rico, Torres habló con las cámaras del Gordo y la Flaca para revelar la triste noticia: “Nos mandaron a llamar porque mi papá no está bien. Por ahora solo nos queda pedir muchas oraciones. Aquí estoy con mi hermana que todo salga bien. Él es bien fuerte y ha salido de muchas. Rogamos para que todo salga bien”, comentó entre lágrimas.

Unas semanas más tarde, la modelo visitó el estudio de ¡HOLA! TV con ánimo renovado, pues aseguró que su padre se encontraba mucho mejor: “Me han dicho que salió de terapia intensiva. Mucha gente en redes sociales me hizo llegar sus oraciones, gente que no me conoce o que nunca me ha visto en la vida. Hoy se los agradezco mucho porque mi papá esta mucho mejor”, explicó en aquel entonces.