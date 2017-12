John Stamos, a los 54 años, comparte la noticia más feliz: 'Voy a ser papá'

El año está por terminar, pero antes de despedirlo, John Stamos quiso dar un giro completo a su vida y cerrar este ciclo con mucha felicidad. El actor de Fuller House dio un gran paso en su relación de dos años con la modelo Caitlin McHug, con quien se comprometió hace apenas un mes. Las felicitaciones por una nueva vida juntos aún llegaban a la pareja cuando anunció una noticia aún más grande, pues ya están en la dulce espera de su primer bebé.

John Stamos, de 54 años de edad, sorprendió a todos con la feliz revelación en la que explicó que en su corazón aún existía la esperanza de convertirse en padre. "Voy a ser un papá divertido. He practicado por mucho tiempo", dijo a People sobre la buena nueva. En su plática, agregó estar listo para esta nueva etapa que llega justo en el momento correcto de su vida. "Siempre quise ser papá. Claro que primero tenía que trabajar en detalles míos. Antes no tenía los valores definidos. Hubo muchos gritos y pataletas en mi camino a la maduración".

El actor se ganó los corazones de sus fans en la década de los 90, cuando interpretó al tío Jesse en la serie Full House. En 1998 se casó con la actriz Rebecca Romijn, pero el matrimonio llegó a su fin en 2005. Desde entonces, era conocido como uno de los solteros más codiciados de la televisión. Sin embargo, John sentía que algo faltaba en su vida. "Tengo una cosa con la juventud. La gente me mira y dice lo joven que me veo. Con todo eso empiezas a pensar que vivirás hasta los 150 años. Pero un día te despiertas y piensas: 'No, esto no es así. La vida no es un ensayo'. Y aún cuando la gente me sugería que tuviera un hijo, pensaba que ese barco ya había zarpado", agregó en su confesión más íntima.

Por suerte, el destino aún tenía preparada la sorpresa más grande para el tío Jesse y junto a Caitlin encontró la estabilidad que tanto buscaba. Al igual que él, la futura mamá se encuentra muy emocionada con la visita de la cigüeña. En la misma charla, contó lo feliz que se sintió cuando le dio la gran noticia a su pareja: "Su expresión fue única. Era el rostro de un hombre que siempre había querido una familia pero no estaba seguro si le sucedería. ¡Ahora es su turno!".

John está seguro de que poco a poco las cosas se acomodaron en su vida. "El embarazo sucedió. Después pensé que sería mejor darle un anillo, porque era lo correcto. Además, quería casarme con ella de todas formas", cuenta sonriente. A pesar de estar más que felices con el embarazo, los futuros padres no dieron más detalles, y por el momento prefieren mantener en secreto el sexo del bebé.

Un verdadero cuento de hadas



John y Caitlin se comprometieron hace un mes en el lugar favorito de la modelo: Disneyland. El actor llevó a su novia a un romántico paseo por el parque temático con la idea de entregarle una sortija. En ese entonces, ambos ya sabían que se convertirían en papás.

Llenos de alegría en el lugar más feliz de la Tierra y, como una pareja moderna, utilizaron sus redes sociales para contarle al mundo que estaban comprometidos. "Besé al chico y dije... ¡sí! Eso es lo que haces cuando el más dulce y romántico Príncipe Encantado te trata como a una princesa y te pide que seas la suya", escribió la también actriz. John, por su parte, no contuvo la emoción y junto a una foto de ambos anotó: "Pregunté... ¡ella dijo que sí! Y vivimos felices para siempre".

