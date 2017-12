Kris Jenner gastó casi $10 millones de dólares para ser vecina de Kim Kardashian

Cuando se trata de estar cerca de sus hijos, nada detiene a Kris Jenner. Recientemente, la madre del clan de las Kardashian-Jenner admitió que echaba de menos tener como compañeros de piso a su hija, Kim Kardashian, y a su esposo, Kanye West, y reveló que le gustaría que de nuevo se mudaran con ella. Para no extrañar la compañía de su hija, de su yerno y de sus nietos, Kris compró una casa justo enfrente de la mansión de Kim.

VER GALERÍA

E! News confirmó que Jenner adquirió por $9.9 millones de dólares una espectacular residencia en el exclusivo vecindario de Hidden Hills. La mansión de dos pisos está ubicada en un terreno de 1.28 acres, tiene seis habitaciones, ocho baños, una sala de cine y un área de juegos con todo y bar. Además de esto, cuenta con una gran piscina, un spa con capacidad para 10 personas y un asador, perfecto para las tardes de verano.

VER GALERÍA

La casa tiene una cocina con acabados de madera y un desayunador integrado, así como un amplio comedor, el cual está equipado con una vitrina especial para preservar en buen estado las botellas de vino. El sitio Trulia indica que el cuarto principal –ubicado en la primera planta – tiene un enorme clóset y un baño con una gran tina. Aunque la casa es un paraíso inmobiliario, TMZ reportó que Kris Jenner no tiene la intención de mudarse pronto, ya que llevará a cabo algunas remodelaciones.

VER GALERÍA

Esta no es la primera propiedad que Kris adquiere en esta exclusiva comunidad; anteriormente ha tenido casas en esa zona. Además de su nueva adquisición, Kris tiene otra casa en esa área y una lujosa villa en Westwood. Su hija menor, Kylie Jenner, también ha comprado y vendido varias residencias ahí.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Kim Kardashian y las dificultades que enfrentó para convetirse en mamá de nuevo

- FOTOS: Así es la mansión con la que Kim Kardashian y Kanye West rompieron récord en ventas

Kim Kardashian y Kanye West, al fin instalados en su nuevo hogar

La semana pasada se dio a conocer que Kim y Kanye finalmente se habían mudado a su fabulosa mansión de $20 millones de dólares en Hidden Hills, luego de haberla adquirido en 2014 y haberle hecho múltiples modificaciones. En lo que quedaba completada la remodelación de su hogar, Kimye y sus hijos vivieron en una propiedad en Bel-Air, la cual ocuparon al poco tiempo de mudarse de casa de Kris, en Calabasas.

VER GALERÍA

Ahora, los West se preparan para recibir a su tercer bebé, quien nacerá en los primeros meses del próximo año. Este niño fue muy buscado por la pareja, ya que Kim tenía el gran anhelo de dar a sus dos hijos, North, de cuatro años y Saint, de uno, otro hermanito u hermanita. Desafortunadamente, su salud no le permitió un tercer embarazo, así que recurrió a un vientre de alquiler.

VER GALERÍA

En el más reciente capítulo del reality show Keeping Up With the Kardashians (KUWTK), la diva confesó a su hermana Khloé Kardashian que se siente un poco extraña con este nuevo embarazo, pues ella no lo está llevando a cabo, pero asegura sentir una gran conexión con la candidata que ella y su esposo hallaron. “Creo que todo pasa por alguna razón, porque la persona que elegí fue aprobada y es muy buena, es fácil hablar con ella y es perfecta para nosotros. Tuvimos que decidirnos rápido, pensar y decir: ‘¿vamos a pasar por todo esto o mejor esperamos hasta que estemos mejor preparados?’”.