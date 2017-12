Así fue el primer día de Ilia Calderón en el noticiario de Univisión

El pasado lunes Ilia Calderón vivó un momento que seguramente guardará en su corazón durante mucho tiempo. En compañía de Jorge Ramos, la periodista realizó su primer programa como presentadora del espacio informativo de Univisión.

Hasta el pasado viernes, la silla que ahora pertenece a la comunicadora de origen colombiano había sido ocupada por María Elena Salinas, quien estuvo enfrente del noticiario durante 3 décadas. Con una sonrisa, fue Ramos el encargado de dar un breve mensaje de bienvenida para dar inicio a la nueva etapa del programa:

“Hoy comienza una nueva era en el Noticiero Univisión con Ilia Calderón, pero la misión sigue siendo la misma, hacer buen periodismo y darle voz a quienes no la tienen”, a lo que la periodista agregó: “Mi compromiso con la comunidad es inquebrantable y en ese sentido seguiremos trabajando para empoderarlos y contar sus historias, es un honor servirles y ser parte del proceso de crecimiento de los hispanos en Estados Unidos”.

Al finalizar la emisión, Calderón se reunió con su madre, Beatriz, y su pequeña hija, Anna, quienes estuvieron presentes en el estudio para ser testigos del emotivo momento. Acompañada de su equipo de producción, el presidente de la televisora, Daniel Coronell y de Jorge, la conductora destapó una botella de champaña para celebrar este importante logro en su carrera.

Después de algunos aplausos y felicitaciones, la madre de la periodista tomó la palabra para explicar la felicidad que sentía por su hija: “Primero que nada quiero saludarlos, tengo muchos sentimientos encontrados que son difíciles de expresar. Mi agradecimiento a la familia Univisión, de todo corazón, por todo el apoyo que han dado a mi hija”.

“Siempre he pensado que esta es la casa de Ilia, donde todos la hemos visto crecer”, y continuó: “Ella siempre ha luchado por sus ideales. Cuando tenía 11 años, me dijo que no quería ser maestra como yo. Ella quería hacer algo grande, pero en nuestro pueblo no había posibilidades. Con el dolor de mi alma, porque separarse de los hijos nunca es fácil, la mandé con mi hermana a estudiar”.

“Ella siempre ha sido un apoyo para toda nuestra familia. Cada decisión que tomamos la consultamos juntas. Ella es la cabeza de nuestro hogar, yo misma me apoyo en ella como si fuera una hermana mayor. En verdad, es algo invaluable”, explicó la madre de la conductora con lágrimas en los ojos.

Aunque esta es la primera ocasión que la periodista está al frente de un noticiero emitido a nivel nacional, el rostro de Ilia es más que familiar para los televidentes de la cadena hispana. En 2007 se integró a las filas de Univisión para conducir el programa Primer Impacto, en cual permaneció hasta el año 2010. Unos meses más tarde, fue elegida para conducir el noticiero nocturno de la televisora, puesto en el que permaneció hasta el pasado viernes.

