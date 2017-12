James Corden se convierte en padre por tercera vez y Harry Styles acude al rescate

James Corden vivió un día lleno de emociones este martes. Unas horas antes de comenzar la emisión de su programa nocturno, el conductor se enteró que estaba a unos minutos de convertirse en padre por tercera vez, pues su esposa Julia acababa de entrar en labor de parto.

Debido a la hora en que recibió la noticia, era imposible para el comediante cancelar el show de último momento, pues los invitados y el público ya se encontraban en el estudio de la CBS. Ante la compleja situación y con el reloj en contra, el presentador británico tomó una inesperada decisión: elegir un remplazo de emergencia para tomar su lugar en el programa.

Sin duda, llenar los zapatos de James frente a las cámaras no es una tarea sencilla, debido a su personalidad y gran carisma. Sin embargo, el conductor tenía al candidato perfecto en mente. Alguien que se ha vuelto uno de sus mejores amigos y en el cual tiene entera confianza: Harry Styles.

Sonriente y despreocupado, el cantante apareció frente a las cámaras causando gran sorpresa entre el público: “Bienvenidos al show. Sus ojos no los están engañando. No, no soy James, mi nombre es Harry Styles. Deben estarse preguntando cuál es la razón por la que estoy aquí esta noche. Les tengo muy buenas noticias, esto es muy emocionante. Hace menos de una hora James y su esposa Jules le dieron la bienvenida a una pequeña niña”, explicó.

“Esta será la única ocasión que yo ocupe el lugar de James. Este será un programa increíble, voy a estar con ustedes durante toda la emisión. Una vez más, felicitaciones a James y a su esposa. No es como esperaba pasar mi día de descanso, pero Julia entró en labor de parto hace unos momentos y obviamente James llamó al chico más divertido que conoce. Estoy muy emocionado”, comentó.

Fue a través de redes sociales que el conductor de 39 años confirmó la increíble noticia: “Este día hemos traído una hermosa niña al mundo. Tanto su mamá como la pequeña están muy bien. No podemos dejar de sonreír. Gracias a Harry por aceptar conducir el programa solo dos horas y media antes de saber la noticia”, escribió Corden en su cuenta de Twitter.

Una blanca navidad para los Corden:

Este es el tercer hijo para James y Julia Corden. La pareja contrajo matrimonio en 2012, cuando ya eran padres del pequeño Max, de 6 años. Dos años más tarde, le dieron la bienvenida a la pequeña Carey, que ahora tiene tres. Fue a mediados de julio cuando la revista People confirmó que la pareja ampliaría su familia en el mes de diciembre.

