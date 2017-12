Toni Costa se deshace en halagos para Adamari López: ‘Te amo cariño’

Adamari López recibió un romántico y pícaro mensaje de parte de su esposo, Toni Costa, quien mostró en redes sociales lo enamorado que se encuentra de la actriz. A través de su cuenta de Instagram, el bailarín español replicó una fotografía que la conductora había compartido en su propia cuenta:

“La preciosidad de la foto se merece todo, retweet, repost, regram y repaso. ¡Sí! Un buen repaso. Te amo cariño”, escribió Costa con humor junto a la fotografía donde aparece Adamari disfrutando de un soleado día en la playa.

Al parecer el coreógrafo no fue el único que quedó cautivado por la imagen de la actriz, pues sus seguidores no dudaron en enviarle un sinfín de cumplidos a través de la sección de comentarios: “Tú siempre has sido una bella y linda persona. Te ves increíble, sigue adelante”, escribió uno de sus fans: “Hermosa Ada, por dentro y por fuera. Muchas felicidades”, escribió otro más.

Recientemente, la presentadora habló sobre el proceso que ha seguido para conseguir su objetivo de lucir una figura más esbelta, pues hasta el momento ya ha logrado perder 22 libras: “Pues sí, ahora estoy un poquito más flaquita, pero podría estarlo aún más”, explicó la actriz con una sonrisa a Mezcal TV.

“Con la edad algunas cosas cambian. Antes, tomaba refresco sin control y a lo mejor no se reflejaba tanto. Ahora, después de pasar los 30, la azúcar añadida de las gaseosas no le va bien a mi cuerpo, cuando dejo este tipo de bebidas me ayuda, puedo bajar con más rapidez”, comentó.

A pesar de sus progresos, la actriz manifestó su deseo por alcanzar la figura que tenía cuando era una adolescente: “¡Me encantaría! Quedarme como cuando tenía 15 años”.

Para cuando ese momento llegue, Adamari aseguró estar preparada: “Mi hermana dice que guardo todo: jeans, camisas y vestidos que quiero volverme a poner o cosas que a lo mejor compré y nunca pude estrenar. Las guardo con el deseo de que me vuelvan a quedar".

Un amor que nació en la pista:

Fue hace seis años que inició la historia de amor entre Toni y Adamari, después de conocerse en el programa Mira Quien Baila, donde compartieron la pista hasta coronarse campeones de aquella edición del programa. En octubre la pareja celebró su sexto aniversario con emotivos mensajes de cariño en redes sociales.

“Feliz sexto aniversario mi amor, parece que fue ayer cuando nuestras vidas cambiaron para siempre. El amor y la felicidad pasaron a sentirse de una forma que nunca había experimentado. Te amo”, escribió el coreógrafo junto a una fotografía del matrimonio.

Por su parte, Adamari escribió: “Feliz aniversario cariño mío. Qué dicha tenerte a mi lado, compartir nuestra vida. Apostamos por nuestro amor y papá Dios nos regaló la bendición más grande, nuestra hija. Que el amor sea siempre lo que nos una y motive cada una de nuestras acciones. Te amo”.