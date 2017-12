Kim Kardashian y las dificultades que enfrentó para convertirse en mamá de nuevo

Kim Kardashian tiene muchos motivos por los cuales agradecer este año, sobre todo lo que concierne al plano familiar, pues al fin verá concretado su sueño de dar otro hermanito a sus hijos, North, de cuatro años, y Saint, de dos. En el más reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) la estrella de reality show habló sobre las dificultades que ella y su esposo, Kanye West, enfrentaron para elegir a la mujer que gestaría a su tercer hijo a través de un vientre de alquiler.

“Conseguir un vientre subrogado y encontrar a alguien en quien realmente puedas confiar es la situación mas difícil que te puedas imaginar”, explicó Kim a su hermana Khloé mediante una llamada telefónica. “Tienes que asegurarte de que su estilo de vida es saludable y que haya pasado por exámenes psicológicos. De eso, ya fue más o menos un año, antes de que llegáramos a nuestra situación actual".

A pesar de que el proceso fue extenuante, valió la pena, pues Kim y Kanye están encantados con la mujer, cuya identidad se desconoce. “Creo que todo pasa por alguna razón, porque la persona que elegí fue aprobada y es muy buena, es fácil hablar con ella y es perfecta para nosotros. Tuvimos que decidirnos rápido, pensar y decir: ‘¿vamos a pasar por todo esto o mejor esperamos hasta que estemos mejor preparados?’”.

Kimye –como son conocidos Kim y Kanye –sentían una profunda conexión con la persona que habían elegido para este proceso, así que intentaron con ella la implantación de un embrión. Una vez que se llevó a cabo, la pareja tuvo que esperar 10 días para saber si había salido bien o no. “Es el juego de espera más loco de todos”, dijo a Khloé. “Es tan frustrante. Realmente te crispa los nervios porque tú sabes que sólo hay una probabilidad del 60%. Una vez no funcionó para mí; lo intenté y lo perdí”.

Khloé habló ante las cámaras de KUWTK y detalló que antes de que Kim se embarazara de Saint, ella tuvo una implantación de embrión, pero el proceso no fue exitoso. Debido a esa situación, Kim se hallaba muy nerviosa, sobre todo en esos 10 días, donde estuvo en la incertidumbre total de saber si se convertiría o no en madre de nuevo. Afortunadamente, todo salió bien para los West, y dentro de poco recibirán al quinto miembro de su familia.

Aunque todo es felicidad para el clan de las Kardashian con el nacimiento de la bebé de Kim y Kanye, la diva admitió que en esta ocasión se ha sentido diferente a sus dos embarazo anteriores. “Es un poco raro cuando no eres tú, así que no sé en qué momento puedo empezar a comer donas y celebrar como en los viejos tiempos o solo ir al gimnasio”, confesó a su hermana mayor, Kourtney. “Se me olvidará por completo y un mes antes estaré como: ‘¡Oh por Dios, necesitamos el cuarto de la niña!’”.

Además de ese sentimiento, Kim asegura que se siente un poco frustrada por no haber podido concebir a su tercer hijo ella misma. “Es una dinámica extraña. Voy a todas las citas del doctor y trato de estar realmente presente, pero cuando no lo estás llevando tú misma, es un buen equilibrio que te hace pensar qué tanto estarás en sus vidas”.

Sobre la identidad de la mujer que gesta a su tercer hijo, Kim ha querido protegerla al máximo. “Estoy en verdad agradecida de que alguien esté haciendo esto por mí, así que definitivamente lo mantendré en privado. No quiero que la gente esté averiguando acerca de ella, tampoco quiero que la molesten. Ella no sabe cómo manejar ese tipo de cosas, ella no es de este mundo”.