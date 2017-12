En familia, así fue el emotivo último adiós de María Elena Salinas a Univisión

Después de semanas llenas de recuerdos, sonrisas y emotivas muestras de cariño, María Elena Salinas finalmente se despidió de Univisión este viernes, después de 36 años trabajando para la empresa. Al lado de su inseparable colega, Jorge Ramos, la comunicadora de 63 años presentó por última vez el informativo estelar de la cadena.

“Como muchos de ustedes saben este es el último día de María Elena aquí en el noticiario. Hemos estado juntos casi 30 años y en este set, frente a ustedes, hemos compartido las noticias más duras y en comerciales, ustedes no lo saben, pero hemos hablado de las cosas más personales. Siempre evitaste ser la noticia, pero hoy la eres y es difícil creer que esta es la despedida”, comentó Ramos.

“Así es Jorge, esta es la despedida”, continuó Salinas: “Llegó y gracias. Durante las últimas dos semanas Univisión me ha estado llevando por un viaje al pasado, recordando coberturas y entrevistas que realicé durante más de tres décadas, incluso esos primeros años que pasé en Los Ángeles. Me dicen gracias, pero soy yo la que tiene que agradecer. Esta despedida con homenajes a mi carrera es mucho más de lo que cualquier persona pudiera esperar”, dijo la presentadora en el inició de su último mensaje frente a las cámaras.

“El éxito no radica el lograr fama, fortuna y poder. El éxito radica en poder dejar una huella en la vida. He estado leyendo muchos de sus mensajes que han dejado en redes sociales. No sé si me lo merezco, pero me han llegado al corazón. Gracias por confiar en mí, gracias por su cariño. A quienes me apoyaron y a quienes no, pues me hicieron más fuerte y valiente. Créanme, me llevo mucho más de lo que dejo. Gracias, buenas noches y hasta pronto”, concluyó María Elena.

Una celebración en familia:

Al finalizar el emotivo mensaje, Ramos escoltó a la comunicadora hasta la parte central del estudio, donde fue recibida por un grupo de mariachi que entonó el popular tema mexicano Cielito Lindo. Con lágrimas en los ojos, la periodista se despidió por última vez del equipo de producción del informativo.

A la reunión, también asistieron sus hijas Julia y Gabriela, quienes felicitaron a la presentadora por su destacada trayectoria y posaron junto a ella para inmortalizar el especial momento. Aunque Salinas ya no estará en el espacio informativo de Univisión, ha comentado en diferentes entrevistas que continuará con su labor periodística de forma independiente, además de dedicarle mayor tiempo a su familia y ella misma.