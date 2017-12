Conoce a la mujer que obtuvo el mejor trabajo del mundo: recibió $30 mil dólares por viajar

¿Te imaginas viajar por los destinos más exóticos del mundo con todo pagado y que además de eso, te paguen miles de dólares? Suena algo imposible, pero es una realidad, al menos para la afortunada Sorelle Amore. La joven fotógrafa, de origen australiano, aplicó para entrar la concurso Best Job On The Planet de la empresa Third Home y gracias a su perfil, logró vencer a los otros 17 mil concursantes que al igual que ella, anhelaban esa fantasía. Amore, de la localidad de Ballina, al norte de Australia, recibió $10 mil dólares mensuales por documentar sus viajes a paradisíacos destinos como Escocia, Marruecos, Las Bahamas, Costa Rica y China.

VER GALERÍA

¿Cómo llegó esta oferta a sus manos? A principios de este año, Sorelle se puso como objetivo viajar a 12 países y recibir una remuneración económica por ello. Al poco tiempo, su hermano le envió el anuncio del concurso de Best Job On The Planet y no lo pensó dos veces y se inscribió. “Encajaba tan bien en mis metas, que estaba segura que iba a ser para mí. Me aseguré de ser lo más honesta es mis videos, abriendo mi corazón a cada uno. El equipo de Third Home, la encargada de organizar la competencia, me dijo que les encantaba lo auténtica que era. Soy una persona como cualquiera y la gente se relaciona con ello, creo que eso fue lo que les llamó la atención, que todo el tiempo fui yo misma”, contó al portal News AU.

VER GALERÍA

Su viaje comenzó en julio y su primera parada fue Escocia, donde durmió en una gran castillo. De los 12 destinos que visitó, Amore tiene sus preferidos: Las Bahamas, donde nadó con tiburones y tortugas, una fabulosa mansión en medio de la selva en Costa Rica y China, lugar en el cual disfrutó al máximo la hospitalidad de las personas.

VER GALERÍA

“Todavía no creo que sea real. Pronto, me sentaré a leer de nuevo mi diario para entender todo lo que sucedió en tan poco tiempo. Acabo de experimentar lo que muchas personas jamás podrán vivir en toda su existencia, y todo en tres meses. Fue muy intenso, pero seguro se convertirá en uno de los mejores capítulos de mi vida”, expresó al sitio de noticias.

VER GALERÍA

A pesar de que su viaje por 12 países fue algo increíble, también tuvo sus desafíos, como tomar la fotografía perfecta y estar constantemente atenta a la cámara, sin mencionar las largas esperas entre vuelo y vuelo, así como los cambios de aeropuerto y las barreras del idioma.

VER GALERÍA

¿Qué la hizo tan especial de entre los 17 mil concursantes? Antes de lanzarse en esta aventura, Sorelle ha había visitado más de 40 países diferentes. Sus habilidades audiovisuales y su trabajo en blogs fueron de gran ayuda cuando se analizaron a los participantes.