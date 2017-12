Joe Manganiello reafirma su amor por Sofía Vergara con este romántico detalle en su ‘blazer’

No hay duda de que el corazón de Joe Manganiello solo pertenece a Sofía Vergara. La enamorada pareja demostró una vez más que lo suyo es amor del bueno. El sábado por la noche acudieron al estreno de la película Star Wars: The Last Jedi y en su cuenta de Instagram, la actriz colombiana presumió el romántico detalle que su esposo tuvo con ella.

Para acudir a la premier, Sofía deslumbró con un vestido prom-style azul marino y unos elegantísimos pumps de Christian Louboutin. En tanto, Joe usó un traje gris oxford con patrones a cuadros de Peyman Umay, el cual tenía un curioso detalle. A su paso por la alfombra roja, la pareja se dejó fotografiar y como siempre, posaron con la mejor de sus sonrisas. A través de su cuenta de Instagram, Sofía mostró la sorpresa que Joe guardó celosamente para ella.

En una fotografía, se aprecia a Sofía con el blazer de su marido encima, mostrando el cuello, en el cual Joe mandó a bordar en el revés la siguiente frase, en letras mayúsculas y color rojo: “TE AMO SOFÍA”. La actriz de Modern Family acompañó su post con la siguiente frase: “Cuando tu esposo está cargando una pequeña sorpresa para ti. Yo también te amo @joemanganiello”. El texto tenía a un lado varios emojis de caritas enamoradas.

Los seguidores de la pareja se conmovieron por el detalle de Joe, pues lo encontraron súper original. La fotografía tiene hasta el momento más de 200 mil likes y comentarios como: “¡Qué detalle tan tierno!”, “Muero de amor” y otros más reconocían el maravilloso esposo que es con Sofía.

El pasado 22 de noviembre, la pareja celebró su segundo aniversario de bodas. La actriz utilizó sus redes sociales para expresar el profundo amor que siente por él y compartió una foto de ambos. Con la imagen, la estrella de Modern Family le deseó un feliz aniversario. Joe también usó su cuenta de Instagram para celebrar su día especial a lo grande y le envió una dulce felicitación a su amada. En su perfil, Joe publicó una foto en la que aparece Sofía tomándolo por el cuello y con una gran sonrisa, mientras él la sostiene por la cintura. “¡Feliz segundo aniversario mi amor! Eres mi todo”, escribió el actor.

A dos años de ese día tan feliz para ambos, Joe reconoció en una entrevista que tener una primera cita con la mujer de sus sueños no fue tan fácil. En entrevista con Cosmopolitan, el actor de 40 años contó que, tan pronto se enteró de que Sofía había terminado con Nick Loeb, decidió pedirle el teléfono de la actriz a un amigo en común.

“Me encontraba en un tour de prensa cuando me enteré que Sofía ya era soltera… Conseguí su número por Jesse Tyler (de Modern Family) y después volé hasta Nueva Orleans para tener una primera cita con ella”, reveló. Tras seis meses de un hermoso noviazgo, Joe se decidió a dar el siguiente paso y le pidió matrimonio. La pareja se casó en noviembre de 2015 en una ceremonia en Palm Beach, Florida.