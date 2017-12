La madre de Justin Bieber da su visto bueno a Selena Gomez: ‘Tenemos un lazo muy especial, creo que es preciosa’

Aunque en su corazón Justin Bieber es el único que puede decidir, su mamá parece aprobar a Selena Gomez. Pattie Mallette tiene la mejor impresión sobre la joven intérprete, con quien su hijo ha sido relacionado desde 2010. En una gala benéfica en Los Ángeles, Mallette habló con People y describió a Selena como una joven hermosa.

Mallette asistió a la gala de Justice Speaks, en el Wilshire Country Club, e iba acompañada por Justin Bieber. Durante el evento, la madre de la estrella de pop reveló que era lo que opinaba sobre la relación de su hijo con Selena: “Si él la ama, yo la amo y ya la conozco, tenemos un lazo muy especial así que creo que es preciosa”.

Agregó que no podía hablar mucho sobre ellos, pero a simple vista dejó ver que esta encantada con la reconciliación de Justin y Selena, quienes han tenido una relación intermitente desde 2010. “No sé mucho acerca de su relación personal porque él no me comparte todo, pero la adoro”, añadió. Con estas declaraciones, Mallette parece haber dado su consentimiento para que los chicos estén juntos: “Cualquier persona con amor real en su vida, tiene más los pies sobre la tierra”.

People reportó que Bieber estuvo junto a su mamá durante la velada y que sobre la alfombra roja desfiló cargando una Biblia. En los últimos meses, el joven de 23 años se ha hecho muy cercano a la Iglesia Hillsong, a la cual acude frecuentemente y en más de una ocasión, él y Selena han sido fotografiados juntos asistiendo al servicio religioso. Sobre el despertar espiritual de su hijo, Pattie que su hijo “se está concentrando en Dios, y realmente está tratando de darse cuenta de las cosas que realmente importan y cuentan”.

A finales de octubre, se dio a conocer la noticia de que Selena Gomez y The Weeknd habían terminado su relación. Al poco tiempo de saberse esto, se reveló que la cantante de 25 años y su ex novio, Justin Bieber, tenían una amistad y que incluso, cuando ella salía con The Weeknd también convivía con su ex, algo que no molestaba en absoluto al músico. Luego del rompimiento, salieron a la luz unas fotografías de Selena y Justin dando largos paseos y como una pareja, justo como en los viejos tiempos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su regreso, la artista ofreció una entrevista a la revista Billboard, donde dejó ver que las decisiones de su corazón eran solo asunto de ella.

Gomez explicó los motivos que tuvo para dejar entrar a Justin, de nuevo en su vida, luego de haber vivido varios años de intenso romance. “Tengo 25. No 18, ni 19 o 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido impacto mi vida. Quizá antes podría haber estado forzando algo que no marchaba bien. Pero eso no significa que me deje de interesar por alguien que se va”.