A lo largo de los años la familia Kardashian ha hecho de sus felicitaciones navideñas toda una institución. La familia más popular y mediática busca sorprender con sus posados, se alía con alguno de los fotógrafos más aclamados y siempre da un giro a sus estilismos para que año tras año su tarjeta de Navidad de la vuelta el mundo. Sin embargo, este 2017 aún está generando más expectación si cabe. ¿Con qué nos sorprenderán?

Teniendo en cuenta que el año pasado los fans de la familia se quedaron sin felicitación debido al robo que sufrió Kim Kardashian en París, el 2017 promete. La matriarca del clan, Kris Jenner, lo sabe y ya comenzó a generar interés en torno a este tema el pasado octubre cuando confirmó a People que ya estaban trabajando en la felicitación.

Desde principios de otoño el embarazo casi simultáneo de Kylie Jenner y Khloe Kardashian comenzó a dar la vuelta al mundo, sin embargo, hasta ahora ellas no se han pronunciado y muchos son los que esperan que sea en el Christmas en donde luzcan por primera vez su tripita.

Todo un gesto que simbolizaría que hay Kardashian para rato, ya que la nueva generación no para de crecer. Hay que recordar que Kim Kardashian y Kayne West tendrán en enero a su tercer hijo, una niña que se está gestando a través de vientre de alquiler, debido a los problemas de sus embarazos previos.

Mientras que la familia crece por un lado, por otro hay algún miembro que podría desaparecer de la felicitación. Según InTouch, Caitlyn Jenner habría quedado fuera de la felicitación y también de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashian después de la polémica que levantaron sus memorias, The secrets of my life. En sus páginas, relató los momentos más complicados de su vida y cómo se enfrentó a su proceso de transformación. Unas vivencias en las que no deja en muy buen lugar a la que fuera su mujer durante 24 años, Kris Jenner y la matriarca (CEO para muchos) del clan.