Con mucha ilusión, los hijos de Mariah Carey escriben su carta para Santa Claus

A dos semanas de Navidad, millones de niños por todo el mundo esperan emocionados la llegada de Santa Claus. Este sentimiento no es ajeno a los hijos de las celebridades, quienes también preparan sus cartas con la ilusión de que estas lleguen al Polo Norte. En su cuenta de Instagram, Mariah Carey publicó una fotografía con sus mellizos, quienes estaban muy ocupados escribiendo su pedido de juguetes a Papá Noel.

VER GALERÍA

En la imagen, se aprecia a la cantante con sus hijos, Monroe y Moroccan, de seis años de edad. Mientras Mariah posa sonriente a la cámara, los niños ni caso hacen y siguen en lo suyo: redactando sus mejores líneas para pedir a Santa sus obsequios. En la foto, los tres salen en ropa de dormir; Moroccan se deja ver con una pijama a cuadros, mientras su hermana luce un conjunto con rayas rosas y blancas, y su mamá parece traer puesto un camisón rojo para dormir. La adorable fotografía está acompañada con el siguiente texto: “Escribiendo nuestras cartas a Santa Claus”.

VER GALERÍA

Los niños están de viaje junto con su mamá, quien ofrecerá este sábado uno de sus shows navideños en París. El domingo continuará con su gira All I Want for Christmas is You en Reino Unido, donde se presentará en la Manchester Arena y al día siguiente, en The 02, en Londres. Tres días después, Mariah regresará a Estados Unidos para ofrecer cinco presentaciones en The Colosseum en el Caesars Palace, en Las Vegas.

VER GALERÍA

Mariah Carey y sus hijos no están solos en la ‘Ciudad del Amor’, sino que van bien acompañados por el novio de la estrella, el bailarín Bryan Tanaka, quien es 13 años menor que ella. La pareja y los niños han sido fotografiados por las calles de la capital francesa disfrutando de la belleza que ofrece ese lugar durante la época navideña.

Más notas como esta:

- Tras sus problemas de salud, Mariah Carey reaparece más espectacular que nunca

- FOTOS: Inspírate en los árboles de Navidad de los famosos

Mariah Carey decoró su árbol de Navidad con la ayuda de su novio

Para Mariah no hay festividad más especial que la Navidad, y prueba de ello es que su hogar ya está todo decorado e incluso ya puso su arbolito. La semana pasada, la intérprete de We Belong Together salió a buscar con sus hijos y su galán, el tradicional árbol de Navidad. Mariah recorrió un lote de árboles en Nueva York y encontró un pino precioso con abundante follaje.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, publicó varias fotografías de su divertida búsqueda del pino ideal y al final subió el resultado. La artista de 47 años contó con la ayuda de su apuesto novio, quien ayudó a colocar las luces navideñas y las esferas. Mariah contó a sus fanáticos que, usualmente, esperan a decorar el árbol hasta que están en Aspen, lugar donde suele pasar las fiestas con su familia, pero en esta ocasión no pudo contener la emoción de hacerlo antes.

Las últimas semanas han sido duras para la diva, pues tuvo que cancelar varios de sus conciertos navideños debido a una infección respiratoria. Afortunadamente, se recuperó de forma exitosa y ya retomó su agenda. El pasado 1º de diciembre reapareció sobre los escenarios en un concierto especial por el Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA, y lució una figura espectacular.