¿Khloé Kardashian confirmó su embarazo en Instagram?

Aunque ha tratado de guardar las apariencias sobre su embarazo, Khloé Kardashian parece haberlo confirmado sin querer en sus redes sociales. La estrella de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías y mencionó a su novio Tristan Thompson en un comentario, usando las palabras “Hey papi” y varios emojis de corazones. En las imágenes no hay rastro de su baby bump, lo cual ha mantenido por semanas en la incertidumbre total a sus fanáticos.

Además de este revelador comentario, el pasado viernes 8 de diciembre, Khloé fue fotografiada por los paparazzi en el aeropuerto de Los Ángeles con ropa holgada, la cual sirvió para esconder su pancita. Los fotógrafos captaron el momento en el que la hija de Kris Jenner se encontraba en el filtro de seguridad y en las imágenes, se aprecian los múltiples intentos de la también empresaria por no mostrar su tripita.

No cabe duda que esta dulce espera tiene emocionada a la pareja, quien desde hace meses ha dado pistas sobre el embarazo. En Halloween, Khloé y su novio se disfrazaron de Khal Drogo y Khaleeesi, personajes de la serie Game of Thrones. La hermana de Kim Kardashian sorprendió a sus fans con un video sobre su galán en Snapchat, en el cual se refería a él como “papi”.

El célebre clan de las Kardashian ha tratado de mantener el embarazo de Khloé y el de Kylie en total privacidad, tanto que Kris Jenner ha evitado hablar del tema desviando la conversación. Durante su visita al show de Ellen DeGeneres, el mes pasado, la presentadora entrevistó a Jenner y trató de conseguir un poco de información y le cuestionó sobre las veces que Khloé se ha referido a su novio como “papi”. Jenner respondió en seguida: “Bueno tú sabes, es como ‘¿quién es tu papi?’ Tal vez es como algo más sexual”, a lo que Ellen dijo: “Oh, ¿en serio?” y Kris contestó: “Quizá, no lo sé”. Sin embargo, Ellen regresó a lo mismo: “Eso es algo raro viniendo de ti… Es tu hija. Sería más fácil decir, sí ella está embarazada, eso es justamente lo que deberías de decir”.

Múltiples fuentes han confirmado que Khloé espera un varón y según los reportes de People y Us Weekly, el pequeño nacerá en los primeros meses del siguiente año. La futura mamá ha tratado de mantener un régimen sano de alimentación y ha cambiado su estilo de vida desde que se enteró que estaba embarazada.

“Está más hambrienta que nunca”, reveló una fuente cercana a Us Weekly, quien agregó que la socialité está optando por hacer comidas con pequeñas porciones a lo largo del día. El informante añadió que también está haciendo mucho cardio y que ha reducido la intensidad de sus ejercicios, durante su entrenamiento.

Para Khloé, este será su primer bebé, mientras que para su novio, este niño representa su segundo hijo. El jugador de básquetbol ya es papá de un pequeño de 10 meses de edad, llamado Prince Oliver, a quien procreó con su ex pareja, la modelo Jordy C. Tras una relación de varios años, Jordy y Tristan se separaron el año pasado y para ese entonces, la joven ya estaba embarazada. Us Weekly señaló que en su momento, el jugador de los Cleveland Cavaliers le hizo saber las noticias a Khloé, quien lo tomó muy bien y ha sido la novia más comprensiva.