Matt Smith, de The Crown, tiene a la candidata perfecta para interpretar a Meghan Markle

Matt Smith y Claire Foy, encargados de interpretar al Duque de Edimburgo y a la Reina Isabel en la exitosa serie The Crown, han dado su opinión sobre el reciente compromiso del Príncipe Harry y Meghan Markle, que eventualmente podría aparecer en alguno de los episodios del show.

Durante una dinámica en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, los actores respondieron preguntas aleatorias que el público que miraba el programa desde sus casas hizo vía telefónica. Una de ellas, tenía como finalidad saber qué pensaban Matt y Claire sobre el mediático compromiso y qué celebridades podrían interpretar sus papeles en la serie:

VER GALERÍA

“Es una muy buena pregunta”, dijo Smith: “La cuestión es que son muy jóvenes y esto no ocurriría en la serie hasta dentro de unos 5 años. Así que, para su primera etapa, tendríamos que elegir a alguien de unos 12 años”, replicó Foy.

Sin embargo, el actor de 35 años rápidamente pensó en una candidata para dar vida a Markle en la etapa de su juventud: “¿Quién es esta cantante? ¿La chica que sale con Justin Timberlake? No, espera, no es él. Sale con Justin Bieber”, comentó pensativo. Después de unos segundos, el anfitrión dijo: “¡Oh Selena Gomez!”.

VER GALERÍA

“Amas a Selena Gomez”, respondió la actriz con una sonrisa: “Ella sería perfecta para interpretar a Meghan”, concluyó Smith. Sobre el compromiso, Claire comentó: “Nos encanta, estamos felices por su boda, es increíble. Ella es actriz, así que es genial”, a lo que el actor agregó con humor: “Bueno, en realidad ya no lo será más, su vida ha terminado”.

Sobre el contexto que rodea a la relación de Harry y Meghan, la actriz dijo: “Es curioso darse cuenta de que la Reina Isabel le prohibió a su hermana casarse con hombre divorciado, esto demuestra cómo han cambiado los tiempos y la evolución que ha habido en la monarquía. Esta situación no hubiera sucedido hace 50 años”.

VER GALERÍA

“Creo que esa es una de las razones por las que la Familia Real sobrevivirá y prosperará, porque está dispuesta a cambiar y escuchar a la gente. Darse cuenta de que algunos elementos de la institución se vuelven obsoletos e innecesarios con el pasar de los años”, explicó.

Más noticias como esta:

Claire Foy dedica su Globo de Oro a la Reina Isabel

Claire Foy agradece a la Reina Isabel: 'Ella es extraordinaria'

El regreso de la exitosa serie:

La segunda temporada de la exitosa producción de Netflix fue estrenada este viernes en la plataforma digital. Esta nueva entrega abarcará un periodo de 8 años en la vida de la Reina, desde la crisis de Suez en 1956 hasta el nacimiento de su cuarto hijo.

VER GALERÍA

El equipo de producción de la serie encabezado por Peter Morgan ha confirmado que al terminar esta temporada se cambiará gran parte del elenco para dar coherencia a las transformaciones físicas que tienen los personajes a través de los años.