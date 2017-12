Alejandro Sanz muestra sus dotes de pintor por una buena causa

El corazón de los latinos difícilmente olvida cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, Alejandro Sanz se unió a la labor que Eva Longoria y Ricky Martin hacen a través de la fundación All in for Puerto Rico que este jueves en la Global Gift Gala Miami recaudó fondos para ayudar a reconstruir Puerto Rico a tres meses de que el huracán María destruyera gran parte del lugar. Las celebridades saben que aún hay mucho qué hacer para levantar las viviendas y barrios más afectados y, con ello en mente, Alejandro Sanz se sumó a la labor al mismo tiempo que volvió a dar una prueba de su talento como pintor.

Alejandro Sanz unió su perspectiva artística con la del pintor Domingo Zapata. Ambos españoles crearon una pieza en conjunto que se subastó en la gala en Miami. Y aunque su agenda no le permitió asistir al evento, utilizó las redes sociales para presumir su obra al mismo tiempo que explicaba el fin de haberla creado. "Hoy se subasta en Miami nuestra obra conjunta en Artbasel en la gala benéfica de Ricky Martin y Eva Longoria para recaudar fondos para Puerto Rico", anotó al lado de una fotografía del cuadro finalizado.

Su obra, es una colorida pieza con clara inspiración española en la que se aprecian tonos rojos y azules -acordes a la bandera de Puerto Rico- que contrastan con el fondo blanco y los trazos negros que forman una guitarra acústica y la palabra "flamenco". El lienzo está firmado por el cantante y el pintor.

Domingo Zapata, pintor residente de Nueva York, reveló que Alejandro Sanz no sólo colaboró con él para una pieza con sus nombres. Este cuadro es sólo uno de la colección de 15 obras que pintaron en conjunto y que en febrero se exhibirán en una galería en Nueva York. "Alejandro y yo somos amigos desde hace ya mucho tiempo, y como sabe todo el mundo, él también pinta. De hecho, lleva haciéndolo muchos años y ha hecho varias exposiciones. Es algo por lo que él siente verdadera pasión y tras hablarlo varias veces decidimos colaborar en una exposición", dijo Zapata al Diario de Mallorca.

El nuevo dueño del cuadro permanece anónimo así como el monto total que pagó por él. Sin embargo, las imágenes que Eva Longoria y Ricky Martin compartieron de la gala, muestran que fue todo un éxito. A la actriz y al cantante se les vio muy contentos por la buena obra que habían hecho a favor de la gente que aún vive una situación difícil.

En la lista de asistentes al Art Basal se encontraron nombres de celebridades como Serena Williams, Rita Ora y Adriana Lima. Así como ellas, otros famosos han puesto bastante empeño en ayudar a la gente, como Jennifer Lopez, Marc Anthony, Luis Fonsi y Chayanne; por mencionar algunos.

Pocos días después de los desastres meteorológicos, Luis Fonsi, intérprete de Despacito organizó a sus amigos y colegas para viajar hasta la isla y ayudar, de primera mano, a reconstruir el lugar. Su visita fue bien recibida por los miles de afectados que vieron en sus cantantes favoritos a los héroes que tanto necesitaban en esos devastadores momentos.