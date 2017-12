No imaginas quién fue el primer gran amor platónico de Rebecca de Alba

Aunque Rebecca de Alba ha salido con galanes de la talla de Ricky Martin, hubo otro cantante que logró robarle su corazón cuando apenas era una adolescente. Durante la alfombra roja de un evento organizado por una reconocida marca de joyería, la guapa modelo confesó que durante mucho tiempo Elvis Presley fue su gran amor platónico.

“Empecé a coleccionar muchas fotos, creo que fue el primer hombre que me gustó en toda mi vida. He seguido un patrón un poco con ese estilo. Ahora hay mucha variedad, pero recuerdo que me gustaban los hombres con el pelo muy oscuro y de ojos claros. Entonces Elvis Presley fue ese hombre del que guardaba todas sus fotos debajo de mi colchón. Compraba todo lo que podía de él, como la niña de primaria que era”, comentó con una sonrisa.

Para mala fortuna de la zacatecana, solo pudo disfrutar durante pocos años el talento en vida de su ídolo, pues cuando ella tenía apenas 13 años, el cantante falleció de forma sorpresiva debido a un infarto, a los 42 años.

La presentadora también aprovechó para hablar del último material discográfico de Luis Miguel, con quien se rumoró tuvo un breve romance, aunque ella siempre ha asegurado que solo son buenos amigos: “Claro que lo voy a escuchar, seguramente es un buen disco, he leído las críticas de los que sí saben, yo simplemente soy una persona que escucha y disfruta de la buena música”.

“Para mí él tiene una voz insuperable y un talento fuera de serie. El género que él cante siempre es top, arriba de diez. Qué alegría que regrese con México, con lo que es lo nuestro, nuestra cultura y siendo él mexicano, pues qué mejor. Ya quiero escucharlo, he escuchado los primeros dos sencillos que lanzó y son extraordinarios”, aseguró.

Casarse nunca fue su prioridad más importante:

Durante una entrevista realizada en 2015, De Alba aseguró que pasar por un altar nunca fue uno de los principales objetivos de su vida, de hecho rechazó una propuesta matrimonial durante su juventud: “A mis 16 años me hicieron la gran pregunta, imagínate qué horror, qué susto. ¿Cómo se atrevió? Quería cortarme la vida”, comentó al periódico Reforma.

“He tenido mucha fortuna porque mi familia me ha dicho: ‘sé libre, te apoyamos’. Nunca tuve la ilusión de casarme, siempre estuve pensando en aprender, viajar, hacer, conocer superarme y hacer cosas por mi familia. No estaba pensando ni en una fiesta de 15 años ni mucho menos en una nupcial”, explicó.