¿Cantante, ingeniera o chef?, John Legend revela qué futuro le gustaría para la pequeña Luna

John Legend y Chrissy Teigen viven uno de los momentos más plenos de su matrimonio. A unas semanas de terminar el año, la pareja anunció que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. En medio de esta etapa llena de alegría, el cantante de 38 años decidió abrir su corazón sobre lo mucho que ha cambiado su vida desde que se convirtió en padre.

Durante la presentación de su nueva colección de vinos, el intérprete de All of Me habló con Entertainment Tonight sobre la alegre etapa que atraviesa su matrimonio: “No sé si esto ha traído muchas sorpresas para nosotros. Chrissy y yo hemos estado juntos mucho tiempo, pero no fue hasta el año pasado que nos convertimos en padres. Aprendes cosas nuevas todos los días. Es realmente fascinante ver cómo se desarrolla la mente humana, ver todo lo que va recogiendo y lo rápido que lo hace”.

“Cuando empiezan a caminar, cuando gatean. La emoción que sientes como padre al ver que logran darse la vuelta por primera vez. Todos estos pequeños momentos que pueden parecer simples para una persona que no tiene hijos, se han vuelto realmente especiales para nosotros. Creo que ver crecer a tus hijos es la parte más emocionante. También cuando comienzan a desarrollar su personalidad, es realmente genial”, explicó.

Hablando de los gustos que ha adquirido su hija Luna, de dos años, el cantante aseguró estar realmente ilusionado con la posibilidad de verla seguir sus pasos: “Quiero que ella encuentre un camino que le apasione y se comprometa con ello. Sea lo que sea, siempre apoyaré a mis hijos. Me encanta cuando Luna juega con el piano y con su pequeño micrófono de juguete. Me emociona parece que seguirá el camino de la música”.

A pesar de esto, el cantante también reconoció que hay otras cosas que llaman la atención de la pequeña: “También está muy ilusionada con la cocina. Cuando Chrissy está cocinando, ella tiene su propia cocina miniatura para jugar. Quién sabe qué hará cuando sea mayor. Tal vez sea ingeniera o programadora de computadoras. No importa que elija, quiero que sepa que puede hacer lo que sea”, comentó.

Después de las complicaciones que enfrentaron para concebir a su primer hijo el año pasado, el anuncio del segundo embarazo de la pareja fue sumamente especial. Fue el pasado 22 de noviembre cuando la presentadora de 31 años compartió un tierno video donde confirmó la noticia.

En el pequeño clip, aparece Luna señalando su vientre: “¿Qué hay ahí dentro?”, pregunta Chrissy a la pequeña: “¡Un bebé!”, responde emocionada la pequeña de un año, que en unos meses se convertirá en hermana mayor.