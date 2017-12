Macaulay Culkin, rejuvenecido y enamorado, pasea por las calles de París

Macaulay Culkin lució un aspecto renovado por las calles de Francia, donde se encuentra vacacionando junto a su novia, Brenda Song, y su ahijada, Paris Jackson. Visiblemente rejuvenecido y muy enamorado, el actor de 37 años parece haber retomando la vitalidad que le acompañó durante los primeros años de su carrera.

La pareja lució sonriente mientras daba un paseo por París, donde se reunieron con un grupo de amigos para disfrutar de una agradable cena. Fue el pasado mes de agosto cuando la pareja se conoció durante el rodaje de la cinta Changeland, que será estrenada el año entrante.

Sin duda, la nueva relación del protagonista de Home Alone le ha sentado bastante bien a su apariencia. Alejado de la larga melena y la barba que le acompañaron durante varios años, Culkin lució un corte de pelo similar al que utilizó durante su niñez y un elegante traje gris obscuro que combinó con un par de botines negros.

Fue en 2012 cuando circularon en la red una serie de fotografías del actor donde lucía bastante delgado. Las imágenes rápidamente se volvieron virales y despertaron preocupación por el estado de salud de la ex estrella infantil.

Durante una reciente entrevista con el periódico The Guardian, Culkin habló sobre los rumores de adicciones que desataron las fotografías de aquel entonces: “Está bien que la gente se preocupe por mí si ve que estoy tomando malas decisiones, pero no, nunca me he visto envuelto en una situación donde deba pagar 6 mil dólares al mes por drogas, ni por cualquier otra cosa”.

Sobre la forma en que ha manejado su vida desde que se alejó de las cámaras, el actor comentó: “Todo lo que he hecho me ha llevado a convertirme en la persona que soy y me gusto a mí mismo, así que no cambiaría nada. La vida me ha dado muchas lecciones y sobre todo me ha enseñado a sobrevivir”, explicó.

“Las personas sienten que tienen que estar en movimiento todo el tiempo o pueden ahogarse. Yo nunca he tenido algún problema en decir que no tengo un proyecto en puerta o que tomaré un largo descanso. No soy muy activo. Si supiera qué cosas quiero hacer en el futuro, lo estaría haciendo ahora mismo”, comentó al rotativo.

Su regreso a la pantalla grande:

La participación de Culkin en la cinta Changeland marcará su regreso al cine después de dos décadas. Sobre la cinta que fue dirigida por Seth Green, la pareja del actor comentó: “Ha sido una experiencia increíble, pasamos cinco semanas en Tailandia rodando este proyecto".

“Seth lo dirigió, escribió y protagonizó. Es una idea que ha estado en desarrollo desde hace siete años, así que hizo su mejor esfuerzo. Fue algo maravilloso para todos los que participamos. Va a sonar un poco cursi, pero es un proyecto que me ha cambiado la vida”, explicó la actriz a ET.