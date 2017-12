Ed Sheeran bromea sobre actuar en la boda de Harry y Meghan: ‘Claro, ¿por qué no?'

La mañana de este jueves será una que Ed Sheeran no olvidará en mucho tiempo. Sin su característica guitarra y sumamente elegante, el cantante realizó una visita especial al Palacio de Buckingham para recibir una importante condecoración de manos del Príncipe Carlos. Con una gran sonrisa, el músico asistió a la residencia real para convertirse en miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE por sus siglas en inglés).

Durante una emotiva ceremonia de investidura, el cantante fue reconocido por su trayectoria musical y su importante trabajo de caridad. Con esto, el intérprete de 26 años se unió a una importante lista de celebridades que han recibido esta distinción en sus distintas categorías, entre las que destacan John Lennon, Adele, Kate Winslet, Eddie Redmayne, Paul McCartney, entre otros.

Ed decidió dedicar este importante reconocimiento a su abuelo, Bill Sheeran: “¿Sabes qué es genial? Que él era un gran admirador de la monarquía. Tenía platos conmemorativos y todo ese tipo de cosas. Murió en este día hace cuatro años, así que en realidad es una forma muy buena de cerrar un ciclo. Supongo que él estaría muy orgulloso”, comentó.

Al finalizar la ceremonia, el intérprete de Shape Of You conversó con la agencia PA sobre la posibilidad de tocar algunas de sus canciones en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle. Cuando se le preguntó si estaba listo para actuar en la ceremonia, Sheeran bromeó: “Claro, ¿por qué no?”.

Fue a principios de esta semana cuando comenzó a circular el rumor sobre una posible presentación de Ed en la boda a real, algo que el cantante decidió aclarar durante una charla con ET: “Existe esa extraña idea de que conozco a la Familia Real, pero solo he visto una vez a Harry. Pero sería lindo, si estuviera libre probablemente asistiría”, explicó.

Un año de contrastes para Sheeran:

Poco después de darse a conocer la lista de nominados a los Premios Grammy, un gran número de seguidores del cantante manifestaron su desilusión al enterarse que su álbum Divide, no había sido contemplado para las categorías principales.Sobre la inesperada noticia, el intérprete comentó: “Creo que algunos años son tu año y hay otros que no. Supongo que este no es el mío”, explicó en el programa The Ellen DeGeneres Show con una sonrisa.

Al hablar de la enorme popularidad que gozaron algunos de sus temas, dijo: “Ese es el punto, es ahí donde ganas. Creo que es de ahí de donde proviene esa validación. Donde ves personas genuinas, disfrutando de tus canciones”.

A pesar de este pequeño ‘tropiezo’, el cantante recibió una gran noticia a principios de esta semana, pues se hizo del título al cantante con más reproducciones en la plataforma Spotify, con la increíble cantidad de 6 mil 300 millones de reproducciones.