Noah, el hijo de Michael Bublé, mucho mejor de salud tras su batalla contra una dura enfermedad

Noah, el hijo de cuatro años de edad de Michael Bublé y Luisana Lopilato, ha llevado una muy buena recuperación después de su batalla contra el cáncer. El pequeñito ha mejorado y ahora la familia se encuentra planeando cómo celebrar las festividades navideñas, según reporta Entertainment Tonight. Justo en esta época, el año pasado, Michael y Luisana recibían el difícil diagnóstico de su hijo, por fortuna, las cosas han cambiado para la pareja que se enfoca, sobre todas las cosas, en el bienestar de sus pequeños Noah y Elías (1 año). "¡Noah es un niño bastante energético!", señala el portal en voz de un allegado a la familia. "Eventos como este ponen todo en perspectiva. No hay duda de que la Navidad será extra especial este año en el hogar de los Bublé".

Según las revelaciones, Michael, de 42 años, está emocionado por regresar a trabajar después de haberse tomado un año bastante alejado de los micrófonos con el fin de estar más cerca de su familia. "Cuando Noah recibió el diagnóstico de cáncer, Michael de inmediato decidió alejarse de su trabajo. Fueron tiempos bastante difíciles para todos". Seguro de que en casa todo marcha en orden, Michael ahora puede concentrarse en las giras, pues se encuentra en un buen estado de ánimo.

El cantante canadiense formó una linda familia con Luisana, con quien está casado desde hace seis años. Juntos se encargaron de los cuidados especiales que Noah llegó a necesitar. Al mismo tiempo consentían a Elías, el más pequeño de la familia y que en enero próximo cumplirá dos años de edad.

Unidos en las buenas y en las malas



Luisana enfrentó esta dura etapa siempre con mucha esperanza. La mamá de Noah fue la portadora de las buenas noticias relacionadas con la salud de su primogénito, de quien habló en una entrevista en abril pasado. "Gracias a Dios lo peor ha pasado. Pero es un proceso largo y de idas y venidas. Es devastador para cualquier padre recibir que nos dieron cuando Noah enfermó", recordó la actriz de 30 años en su plática con la presentadora argentina, Susana Giménez.

La también diseñadora de modas abrió su corazón para hablar sobre el duro momento en el que los doctores en Estados Unidos le dijeron que Noah padecía cáncer. "Michael no se encontraba conmigo en Argentina para acudir a las citas médicas. Él estaba por iniciar una importante entrevista en Inglaterra y no podía llamarlo por teléfono. Así que cuando descubrí que Noah tenía algo en el estómago y los especialistas locales no lograron descifrar si era un tumor o no, tomé un avión a Estados Unidos".

Ante la complicada situación, la familia de la actriz y el cantante se volcaron en cariños hacia el niño. Brandee Bublé, hermana de Michael, hizo hasta lo imposible por ver sonreír al niño durante su estancia en el hospital y lo sorprendió con un juguete que por su popularidad entre los más pequeños, era muy complicado encontrar.

“Estuve horas buscando en todas las tiendas de juguetes en Vancouver, me apunté en la lista de espera, sólo para encontrar uno en Craigslist, que está a una hora de donde vivimos y al doble del precio. ¡Pero le compramos a Noah el Hatchimal que le prometimos! ¡Y creo que Mike va a estar más emocionado que él!", escribió la feliz tía, quien mostró el juguete en su cuenta de Instagram momentos antes de cumplir su promesa y entregárselo a Noah.

