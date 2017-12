¡Cero rivalidades! Thalía asegura que se lleva 'súper' con Paulina Rubio

Thalía está de fiesta con el estreno de su nuevo proyecto para la televisión 15: A Quinceañera Story, que presentó al inicio de la semana con una fascinante alfombra roja. Fue ahí en donde la cantante, siempre amable y sonriente, habló sobre su relación con Paulina Rubio, quien fuera su compañera en el grupo Timbiriche, con quien a lo largo de los años ha estado relacionada en una supuesta rivalidad. Sin embargo, la realidad es muy distinta según contó la esposa de Tommy Mottola, pues aseguró que se lleva muy bien con La Chica Dorada.

“Nos llevamos súper bien, whatsappeamos todo el tiempo”, expresó la intérprete de Habítame siempre cuando le preguntaron sobre la relación que tiene con su ex compañera. Thalía agregó que esa rivalidad de la que se ha hablado por años no es real. “No, no mi amor, eso no, para nada, te lo digo de verdad”, expresó ante las insistentes preguntas de Suelta la Sopa. Entre bromas, la también actriz aclaró los rumores recientes sobre un concierto entre las dos, y negó estar al tanto de la idea que las colocaría de nuevo en el mismo escenario. “¡Ay, no sé!, le voy a preguntar (a Paulina); le voy a chatear a ver qué onda”.

Al igual que Thalía, Paulina Rubio habría dejado a un lado las falsas historias sobre su enemistad en mayo pasado, cuando publicó en su cuenta de Twitter una foto de su época en Timbiriche, en la que etiquetó a Thalía además de Erik Rubín, Diego Schoening y al esposo de Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo. Y a pesar de que Paulina contó en una entrevista con Historias Engarzadas que en el pasado sí tuvo un roce con Thalía, recalcó que eso ya era parte del pasado.

Feliz en familia



En su paso por la alfombra roja, Thalía lució un bello vestido rojo de manga larga, lleno de brillos y transparencias, creación del diseñador libanés Charbel Zoe. Ante los medios, la cantante también habló sobre el festejo que tuvo el fin de semana pasado, cuando celebró 17 años de casada junto a Tommy Mottola. Y aunque no fue lo que esperaban, las sorpresas de la noche lo hicieron inolvidable. "Nos fuimos a cenar a un restaurante ¡Que fue horrible por la comida y el lugar! Pero nosotros nos reímos porque, por ser tan feo el lugar y la comida, la verdad nos la pasamos bien".

Su sólido matrimonio no sólo ha sido ejemplar para todas aquellas personas que la admiran, sino también para sus hijos Sabrina y Matthew, quienes llevan una vida bastante divertida gracias a las ocurrencias de mamá. Sabrina, al ver con emoción los preparativos del nuevo programa de mamá, ahora está decidida a festejar a lo grande su cumpleaños número 15 y ya tiene en mente el vestido que quiere usar. "Desde ya empieza a hablar de ello: 'Quiero mis quinces. Me encanta. Quiero que mi vestido sea como el que usaste para casarte con mi papi. ¡El grande!'", reveló la cantante a HOLA! US sobre los deseos de su hija.

