Angelina Jolie quiso salvar su matrimonio con Brad Pitt con su última película juntos

La noticia causó impacto a nivel mundial en septiembre de 2016, cuando Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaban después de 12 años juntos y 6 hijos en común. Poco a poco comenzaron a publicarse nuevas informaciones sobre su matrimonio, asegurando que no era tan idílico como le parecía a sus seguidores y al mundo entero, que le había adjudicado el nombre de Brangelina. Ahora, Angelina ha revelado que no solo unos meses antes, sino mucho antes habían comenzado los problemas y que ella había querido remediarlo trabajando juntos en una película.

Sería en Frente al mar, un filme que se estrenó en 2015 dirigido por la actriz y protagonizado por la pareja, donde pusieron sobre la mesa su relación para buscar un remedio. "Nos conocimos trabajando juntos y funcionábamos bien... quise que hicieramos algo serio juntos, pensé que sería una buena manera para que nos comunicáramos", aseguró la actriz durante su participación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter. "De muchas maneras funcionó, aprendimos algunas cosas. Pero había un peso entre nosotros que no tenía que ver con la película y que seguió existiendo después", confesó.

Brad y Angelina se conocieron en el rodaje de Mr y Mrs Smith en 2005 y en lso años siguientes su vida sufrió muchos cambios que afectaron a su modo de vida: "Durante la primera década perdí a mi madre, tuve mi masectomía y después un susto con el cáncer de ovarios que resultó en esa cirugía también... además de todas las cosas que la vida te hace atravesar", añadió, queriendo puntualizar que fueron muchos los factores que llevaron a la ruptura definitiva entre ambos. "Una pieza de arte puede ser algo que cura o algo difícil, no sé. Estoy contenta de que hiciéramos esa película porque pudimos explorar algo juntos. Y aunque no arregló ciertas cosas, hubo una comunicación que era necesaria", finalizó Angelina, sincerándose sobre el proceso de creación de la película y cómo afectó a su matrimonio.

Desde que se hiciera público que habían presentado una demanda de divorcio, no han hecho más que surgir y resurgir los rumores de que la pareja había paralizado el proceso para dar una nueva oportunidad a su relación. "No me gusta estar soltera. No hay partes buenas, nada agradable. Solo es difícil", dijo la actriz en una entrevista con el Sunday Telegraph el pasado mes de septiembre, sin contestar en cambio a preguntas sobre los rumores de que su divorcio está parado.

Y lo que no frena es su carrera, puesto que se ha pasado el verano promocionando su película First they killed my father, en la que trabajó con su hijo Maddox en su país natal, Camboya. "Era muy importante tener la perspectiva de un niño, ya que es a menudo diferente de la de un adulto" explicó y avanzó una de las cosas que le gustaría hacer en el futuro. "Estoy pensando en escribir un libro sobre la violencia contra la mujer y cómo la tratamos" dijo.

Además, recientemente ha firmado para participar en la segunda parte de Maléfica, habiéndose estrenado la original en 2014 con un enorme éxito. "Hemos estado trabajando con el guion y va a ser una secuela muy buena", aseguraba en el Festival de Cine de Telluride.