Selena Gomez y su breve ausencia en Instagram de la que no ha dado explicaciones

De un momento a otro y sin una explicación clara, Selena Gomez hizo privada su famosa cuenta de Instagram, la red social en la que poco más de 131 millones de personas son sus seguidores. Con esa acción, la cantante de 25 años de edad desató una serie de preguntas y especulaciones sobre el porqué de su decisión, con su última publicación -hasta ese momento- como una posible pista de lo que estaba pasando. Hace unos días, la intérprete de Bad Liar otorgó una entrevista a Billboard, revista que la nombró Mujer del Año. Antes de privatizar su perfil, la también actriz compartió una captura de pantalla de esa plática, a la que agregó un mensaje con el que parecía expresar su desacuerdo con la publicación.

“No volveré a dejar que nadie adivine mis palabras. O a invitarlos a mi casa. Eso es muy doloroso. La parte más ridícula de todo es que nadie conoce mi corazón cuando digo las cosas”, anotó la cantante sobre las palabras de la entrevista. Los admiradores de la cantante de inmediato hicieron conjeturas, una de ellas es que Selena se molestó por la parte de la entrevista en la que menciona que alguien le obsequió un oso de peluche que ella consideró "ridículo". Según la revista, "no podía esperar para reglarle a alguien más".

Esta teoría surgió por la parte de la entrevista a la que Gomez tomó la captura de pantalla, aunque también hay quienes sugieren que pudo tratarse de una toma aleatoria y que su molestia no está relacionada con el supuesto regalo. Bajo esa misma convicción, algunos más piensan que el asunto se salió de contexto por la mención que hacen a sus ex novios, The Weeknd y Justin Bieber, un tema del que la chica no se ha pronunciado.

De forma directa en la misma red social, Selena había declarado que buscaba un tiempo para ella. En un video en el que se aprecia a la chica recostada y luciendo un top blanco a juego con su nueva melena rubia, la actriz escribió: "Necesito algo de tiempo a solas". Su mensaje coincidió con un viaje a Londres, en que se le vio sin la compañía de alguno de sus amigos, en especial de Justin Bieber, con quien retomó una relación amistosa después de un noviazgo intermitente que ha durado varios años.

Así como la cantante sorprendió con el candado en su álbum virtual, tambiéb lo hizo cuando regresó todo a la normalidad. La cuenta de Instagram bajo su nombre volvió a ser pública, pero en ella ya no se encuentra la captura de pantalla de la entrevista ni el video en el que pedía un tiempo a solas. En cambio, destaca la publicación de la portada de Billboard, en la que aparece con un gran vestido rosado. Ahí agradece a la revista por nombrarla Mujer del Año y por el trabajo que hicieron.

Gracias a sus publicaciones, Selena Gomez se ha ganado el título de "Reina de Instagram", a pesar de que Beyoncé y Cristiano Ronaldo le robaron la corona este año y de que hay semanas en las que no hace mucho uso de la plataforma. Su ausencia en las redes sociales podría haber apuntado a un cansancio similar al que tuvo en 2016.

En ese tiempo, Selena se internó en una clínica para tratar sus problemas de ansiedad y depresión, que asoció con el Lupus que padece. Ella misma confesó que durante tres meses hizo un retiro espiritual en el que no tuvo su teléfono celular cerca. “Me fui 90 días y fue lo mejor que pude haber hecho. No tenía teléfono, nada, y tenía miedo. Pero fue increíble y aprendí mucho”, dijo a Instyle después de aquella pausa en su carrera.