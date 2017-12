La adicción de Margot Robbie al Messenger -sí, el chat- casi le cambia la vida a ella y a su madre

Margot Robbie contó la anécdota más terrorífica de todas durante el show de Jimmy Kimmel, el cual fue presentado por el actor Chris Pratt en ausencia del famoso host. Pratt le preguntó a la actriz sobre su infancia en Australia, país que se destaca por tener una vida salvaje más prominente y exótica que la de otros lugares del mundo.

La estrella de 27 años explicó que en los alrededores de su casa había muchas parcelas y campo abierto, lo cual beneficiaba la propagación de todo tipo de insectos y peligrosos animales, como arañas venenosas y serpientes. Detalló que para ella no era algo fuera de lo común, y que incluso esos animales a veces se metían a su casa. Acostumbrada a este estilo de vida, Margot las ahuyentaba fácilmente con la ayuda de una vara de madera o algo similar.

Robbie compartió con Pratt una historia de cuando era una adolescente. En aquel entonces, al igual que millones de jóvenes en el mundo, estaba fascinada con la desaparecida aplicación de mensajería instantánea MSN Messenger. Un día, estaba frente a la computadora cuando su madre le pidió ayuda para deshacerse de una serpiente.

Margot se negó e ignoró su petición y siguió conversando con sus amigos en línea. Pasaron varios minutos y de pronto, se acordó de su madre y se preguntó dónde se encontraría, pues desde hacía rato no la escuchaba por la casa. Cuando salió a buscarla, se quedó horrorizada: su madre luchaba por su vida contra una gran pitón que intentaba asfixiarla. Pratt no daba crédito a lo que la protagonista de películas como Suicide Squad y Focus le estaba contando, entre risas. Al final, Margot aprendió la lección y dijo: “Así que para la próxima que sus madres les pidan ayuda con algo de la casa, no lo duden”.

En entrevista con Vogue Australia, la también productora dejó ver su lado más humano al revelar la forma en la que había cambiado su relación con Tom Ackerley, desde que contrajo matrimonio en 2016. “Lo único que ha cambiado es el hecho de que llevo esto (el anillo) los fines de semana. Por supuesto no puedo llevarlo durante la semana cuando estoy trabajando, no quiero perderlo en el set”.

Para Robbie, la vida de casada no es tan diferente a su soltería, pues ella y su marido se conocían desde hace tiempo e incluso vivían en el mismo lugar. “Mi esposo y yo éramos compañeros de departamento, incluso antes de salir. Así que prácticamente estoy viviendo con mi roomie y eso es asombroso”, reveló a Us Weekly. Agregó que este proceso de crecer juntos les ha servido para tener otra perspectiva de la vida: “Vivíamos con otras personas y ahora solo somos nosotros dos, así que ahora nos sentimos muy maduros”. La pareja, que está por celebrar su primer aniversario de casados, empezó a salir luego de conocerse en el set de la película Suite Francaise en 2015.