El interminable ir y venir entre Taylor Swift y Kim Kardashian

Las diferencias entre Kim Kardashian y Taylor Swift han llegado a tal punto, que los fanáticos de ambas han tomado parte en esta interminable controversia. El más reciente capítulo de desencuentros entre ambas ocurrió en Instagram; Kim compartió un throwback de la exposición Famous, de su esposo Kanye West, la cual fue realizada en 2016.

Dicha presentación causó revuelo, pues en ella se exhibieron figuras de varias celebridades en paños menores. Entre esas piezas había varias caras conocidas, como la de Taylor Swift. Junto a la publicación, la estrella de Keeping Up With The Kardashians escribió únicamente la palabra: “Famous”.

Los seguidores de Taylor Swift tomaron esta fotografía como una provocación hacia la cantante y no tardaron en ‘infestar’ el timeline de Kim con emojis de roedores. Esto nos hizo recordar la ocasión en la que los seguidores de ‘Kimye’ –como son conocidos la socialité y su esposo, el rapero Kanye West –llenaron las publicaciones de ‘Tay’ con emoticonos de serpientes en 2016 .

Taylor Swift y ‘Kimye’, un enfrentamiento de nunca acabar

El enfrentamiento entre Taylor Swift y el rapero Kanye West empezó en 2009, cuando él interrumpió el discurso de agradecimiento de ella en los MTV Video Music Awards, cuando pasó a recoger su premio por Mejor Video Musical. Kanye West subió al escenario y le quitó el micrófono. Sin pensarlo dos veces, dijo: "Taylor, estoy muy feliz por ti, voy a dejar que termines tu discurso, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos". West se refería al material de Beyoncé, Single Ladies, el cual compartía la nominación con You Belong To Me de Taylor.

Aunque él se disculpó en su Twitter y las cosas entre ellos parecían estar en calma, el fuego se reavivó en 2016. En junio de ese año, Taylor Swift se molestó con Kanye por llamarla de manera ofensiva en la letra de la canción Famous, del disco The Life of Pablo. Según 'Kimye', Taylor había escuchado el tema y la había aprobado antes de su lanzamiento.

En entrevista con GQ, Kim explicó su versión de los hechos: “Ella lo aprobó totalmente. Ella sabía que el sencillo iba a salir. Ella de repente actuó como si no supiera nada, lo juro. Mi esposo se mete en problemas por este tipo de cosas; por ello siempre trata de seguir el protocolo adecuado, incluso la llamó para tener su aprobación”. Luego de estas revelaciones, Kim publicó un video de una conversación telefónica entre Taylor y Kanye, en la cual hablaron de la canción, y donde supuestamente Taylor estaba de acuerdo con el tema.

“No sé cómo de repente cambió de parecer… Fue gracioso porque en la llamada, Taylor dijo: ‘Cuando me pare en la alfombra roja de los Grammy, todos los medios van a pensar que estoy en contra de esto (de la canción), y yo sólo me reiré y diré: 'La broma es para ustedes, chicos. Yo sabía de eso todo el tiempo’”, expresó la estrella de reality show. Desde entonces, las asperezas entre ellos prevalecen, e incluso hay quienes aseguran que en el video de Look What You Made Me Do, de Taylor, ella hace referencia en varias ocasiones a los West.