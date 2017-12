La emotiva felicitación de Gloria y Emilio Estefan a su hija Emily: 'Eres el milagro más grande'

Emilio y Gloria Estefan enviaron una cariñosa felicitación a su hija Emily, quien celebró su cumpleaños número 23 este martes. Al ritmo de una original y divertida versión de Happy Birthday, la hija menor del matrimonio pasó un agradable momento en compañía de familiares y amigos.

A través de su cuenta de Instagram, el productor de 64 años compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre uno de los momentos más complicados que ha vivido el matrimonio, pues unos años antes de la llegada de su hija, Emilio y Gloria se vieron envueltos en un aparatoso accidente automovilístico que estuvo a punto de cambiar sus vidas para siempre:

“Cuando tuvimos el accidente, parecía que el mundo se caía sobre nosotros. Nos dieron dos noticias terribles. La primera, tu mamá no volvería a caminar y la otra, que no íbamos a tener más hijos. Tú y tu hermano Nayib son nuestra más grande bendición y tú fuiste el milagro más grande. Por eso, un día como hoy reafirmo que nunca se puede perder la fe”, escribió junto a un video de la celebración de su hija.

Por su parte, la cantante de 60 años compartió una fotografía de Emily, junto con un lindo mensaje de felicitación: “¡Feliz cumpleaños bebé! Desde el momento que descubrí que sería mamá, no nos has dado más que felicidad. Deseo para ti, como todos los años, que disfrutes de todas las maravillosas posibilidades que este hermoso mundo nos puede ofrecer”.

“Que sigas creciendo en tu camino con propósito, dignidad y admiración interminable. ¡Te amo más de lo que podrías imaginar! Estoy increíblemente orgullosa de tus maravillosos logros y de la increíble mujer joven en la que te has convertido”, escribió Gloria al pie de la postal.

Tras los pasos de sus padres, con una identidad propia:

Al igual que sus exitosos padres, Emily Estefan decidió seguir el camino de la música, aunque siempre ha tenido muy claro su deseo por escribir su propia historia dentro de la industria. Durante una entrevista con el programa Aquí y Ahora, la hija menor del exitoso matrimonio comentó:

“Mucha gente quiere que sea otra Gloria Estefan y no es que no quiera serlo, pero yo sé muy bien que eso no es posible. Pero hemos pensado qué podemos hacer juntas. Me encanta colaborar con mi mamá. Trabajamos muy fácilmente juntas, me encantaría grabar un álbum con ella algún día”, explicó.

A pesar de crecer rodeada de grandes músicos y tener en casa a dos grandes maestros, la cantante de 23 años decidió estudiar en la prestigiosa academia de música Berklee: “Era algo importante para mí, quería tener esa experiencia de salir de casa. También quería tener el poder de escribir la música, inclusive para aquellos instrumentos que no sé tocar”, comentó.