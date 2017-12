¡Bajo las faldas de mamá! Los hijos de Ivanka Trump juegan a las escondidas en su vestido

A pesar de que es una de las mujeres más ocupadas en Washington DC, Ivanka Trump se da el tiempo necesario para estar cerca de sus tres hijos y hacer los juegos más inocentes y divertidos. Aprovechando cada valioso instante al lado de su famosa mamá, los niños se pusieron a jugar con ella, sin importarles que estuviera vestida de gala con un fabuloso vestido rojo. Cuando menos se dio cuenta, Ivanka tenía a sus tres pequeños bajo sus faldas, quienes intentaban jugar a las escondidas.

La Primera Hija usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el adorable momento, el cual ha enternecido el corazón de sus followers. En la imagen, se aprecia a la ex modelo de 36 años de lo más sonriente, mientras Theodore, de un año de edad, juguetea debajo de su falda. La fotografía está acompañada por el siguiente texto: “Peak-a-boo!” y un emoji de corazón rojo. Sus fanáticos adoraron la fotografía y escribieron cosas como: "Hermosa y elegante mamá", "¡El mejor vestido" o "¡Qué foto tan increíble! Amé tu vestido". Algunos de sus seguidores notaron que Ivanka tuvo un error ortográfico en la frase de la imagen y la corrigieron: “Es peek-a-boo, no peak”. Esto no le restó ternura a la fotografía, la cual tiene más de 250 mil likes.

En su Instagram Stories compartió otra imagen, en la que aparece Theodore, con sus otros dos hermanos, Arabella Rose, de seis años de edad, y Joseph, de cuatro. En ambas fotografías, tomadas en la sala de su hogar en Washington DC, Ivanka luce feliz. No está muy claro el motivo por el cual estaba tan elegantemente vestida, pero a juzgar por las fotografías de sus redes sociales, estaba encantada jugando con sus hijos.

Ivanka Trump, una mujer entre la Casa Blanca y sus deberes de mamá

La vida de Ivanka Trump y su familia dio un revés cuando su padre ganó las elecciones presidenciales en noviembre del año pasado. Una vez instalado en el cargo, el presidente Donald Trump nombró al esposo de su hija, Jared Kushner como su asesor político, lo cual obligó a la familia a mudarse de Nueva York a Washington DC. Además de Jared, Ivanka también fue incorporada a la administración presidencial y trabaja codo a codo con su padre en la Casa Blanca.

Aunque fue un cambio drástico, los Kushner se han adaptado muy bien a su nueva vida en la capital estadounidense, donde suelen ser fotografiados por los paparazzi cuando entran y salen de su casa rumbo a sus respectivas labores diarias. Si bien su agenda de trabajo es de las más complejas, Ivanka no se pierde por nada los momentos especiales de sus hijos y en sus redes sociales, suele compartir fotos y videos al lado de su marido y los niños.

Arabella, Joseph y Theodore son los protagonistas de sus publicaciones en redes, las cuales acumulan miles de likes y encantadores comentarios. Recientemente, compartió una fotografía del más pequeño de los tres en su cuna y dicha imagen logró casi 140 mil 'me gusta'.