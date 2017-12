Blake Lively sufrió un accidente en el set de su película y se ha suspendido la filmación

Aunque algunas de sus escenas sean de alto riesgo, varios actores prefieren grabarlos ellos mismos sin la ayuda de un doble. Tal es el caso de Blake Lively, quien resultó lesionada en el set de su más reciente película The Rhytm Section. La producción del filme confirmó el incidente de Lively, y además detalló que la grabación ha sido interrumpida de forma permanente.

Según los reportes, la actriz de 30 años se lesionó una mano mientras hacía una escena de acción. “Paramount, Global Road (antes conocida como IM Global) y los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli confirmaron que la filmación the The Rhytm Section ha sido temporalmente suspendida, debido a que Blake Lively se lesionó una mano trabajando en una secuencia de acción. La producción se retomará lo antes posible”, indicó un portavoz del equipo de trabajo a el portal The Hollywood Reporter.

The Rhythm Section, la cual se filma en Dublin, Irlanda, es una adaptación de la saga de libros Stephanie Patrick, del autor inglés Mark Burnell. En la película, Blake interpreta a una mujer que busca resolver un misterioso accidente de avión, en el cual su familia perdió la vida. La dirección de este proyecto cinematográfico está a cargo de Reed Morano, creadora de la exitosa serie The Handmaid’s Tale, y se tiene previsto que el filme se estrene a nivel mundial el 22 de febrero de 2019.

Recientemente, Blake compartió una fotografía de su nuevo look en su cuenta oficial de Instagram, y dejó a todos sus fans boquiabiertos, pues en la imagen aparece con una peluca castaña con corte tipo pixie, además de llevar escaso maquillaje y lucir ojerosa. Aunque queda claro que este look es únicamente para dar vida a su personaje, sus fanáticos le han pedido que vuelva lo antes posible a su color natural de pelo.

Blake Lively, ¿eres tú?

Para este proyecto, Lively ha cambiado drásticamente su imagen, al punto de estar irreconocible, tanto que hasta su esposo, el actor Ryan Reynolds, mostró en sus redes sociales el look menos glamoroso de la estrella. Haciendo alarde de su característico sentido del humor, Ryan compartió una fotografía en la que Blake se deja ver sin su particular estilo y muestra otra cara: en su papel de indigente para la película de The Rhythm Section.

Junto a la imagen, Ryan escribió: “Sin filtros”, y con ello cobró la dulce venganza que tenía planeada, pues en su cumpleaños, Blake también hizo lo suyo. A través de su Instagram, la actriz de Gossip Girl envió una divertida felicitación al padre de sus dos hijos en octubre pasado. Blake publicó una fotografía en la que su marido aparece cortado por la mitad junto al otro Ryan más famoso de Hollywood, Ryan Gosling, protagonista de La La Land. Este tipo de bromas entre Blake y Ryan mantienen encantados a sus fanáticos, pues son catalogados como una de las parejas más hilarantes del mundo del entretenimiento.