¿Qué actor estuvo a punto de ocupar el lugar de Leonardo DiCaprio en Titanic?

Este mes se cumplen 20 años del estreno de Titanic, una cinta que rompió todos los récords de su época y que gracias su enorme calidad, permanece vigente hasta nuestros días. Durante más de una década, mantuvo el título de la película más taquillera de todos los tiempos, además de ser una de las tres producciones que más reconocimientos ha recibido por parte de La Academia.

Tras su lanzamiento, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, protagonistas del romántico drama, se convirtieron en dos auténticas estrellas de Hollywood, estatus que mantienen hasta la fecha gracias a las sólidas carreras que han forjado a través de los años.

Pero, ¿Qué hubiera pasado si los protagonistas hubieran sido diferentes? ¿Si los icónicos personajes de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater hubieran sido encarnados por otros actores? Pues gracias a las recientes declaraciones de la actriz de 42 años, se ha revelado que esta posibilidad estuvo muy cerca de ser realidad.

Durante una entrevista en el programa The Late Show with Stephen Colbert la ganadora del Oscar aseguró que su primera audición para obtener el papel de la joven multimillonaria no fue junto a DiCaprio. Al contestar una serie de preguntas rápidas sobre la película, el presentador comentó: “¿Es cierto que Paramount quería que Matthew McConaughey para el papel de Jack? Pero James Cameron insistió que Leo era su favorito. ¿Cómo habría cambiado eso las cosas?”.

La actriz respondió: “Mi audición fue con Matthew. Nunca lo había dicho públicamente, pero así fue. Fue completamente fantástico, pero hubiera sido completamente distinto. No habría existido todo este asunto de Jack y Rose. Tampoco la amistad que hay entre Leo y yo”, aseguró.

Además, la protagonista de The Dressmaker compartió algunos datos sobre la cinta que nunca habían sido revelados, como el origen del famoso retrato que sirve como detonante de toda la historia: “Leonardo no hizo ese dibujo, en realidad fue James Cameron el autor. Tal vez era algo que nadie sabía, pero él lo dibujó. De hecho, yo posé para él, claro, usando una bata de baño”, explicó entre risas.

Uno de los finales más comentados:

Kate también aprovechó para dar su opinión sobre el famoso debate que algunos espectadores comenzaron después de ver el triste final de la cinta, pues se llegó a considerar que Jack cabía perfectamente en la puerta de madera que le salvó la vida al personaje encarnado por Winslet.

“Yo sé que le mentí a Jack, lo dejé ir y le prometí que nunca lo haría. Pero él debió intentar con más fuerza subir a la puerta. Estoy convencida que había espacio para él”, explicó poco antes de recrear la escena con el presentador, demostrando de la forma más divertida que efectivamente había espacio para dos.