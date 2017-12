Alex de la Madrid, lleno de orgullo por interpretar a José José: ‘Era un luchador incansable’

Alex de la Madrid ha asegurado sentirse orgulloso y feliz por interpretar a José José en la serie biográfica que prepara la cadena Telemundo. Unos meses después de iniciar las grabaciones del programa, el actor de 40 ha reflexionado sobre algunas cosas que ha aprendido del ídolo mexicano.

Durante una charla con MezcalTV, de la Madrid comentó: “Sin duda forma parte de los recuerdos de mi infancia, de mis papás. De esas veces que mandabas tus primeras cartas y dedicabas Amor Amor. Creo que sus letras son atemporales, pues son canciones que podrás dedicar para siempre”, relató.

“Ahora entiendo cuál era la pasión y desde qué lugar tan profundo cantaba. Creo que lo que tenía era una honestidad brutal para interpretar esas letras y tenía mucho corazón, mucho sentimiento que ahora estoy entendiendo. Lo que me llevo para el resto de mi vida son todos estos mensajes de lucha, era un luchador incansable”, aseguró.

Sobre el mensaje que el intérprete de Almohada puede compartir con las nuevas generaciones de artistas, el actor dijo: “Tal vez es compartir esta parte de no tomar las mejores decisiones o no tener con claridad hacia qué lugar va su carrera y ser muy confiado con las personas. Aprender a decir que no, el mensaje que José también quiere dejar es el no ser una persona como él en cuanto a las elecciones que tomó profesionalmente”.

Sin duda, una de las etapas más complicadas que el cantante de 69 años vivió, fue la relacionado con los excesos, aspecto que también será abordado en la serie: “Esta parte de la historia de José tiene que ver con el dolor, con la frustración, las pérdidas y con muchas otras cosas. Yo solo puedo entenderlo desde ese lugar. Pero también entender cómo se supera, como tener la fuerza de voluntad para dejarlo. Como tener esa resistencia para eliminarlo de tu vida”.

Una producción con un gran elenco:

Además de Alejandro de la Madrid, la serie contará con la participación de María Fernanda Yepes, desempeñando el papel de Anel, ex esposa de José José. Al elenco también se sumó Rosa María Bianqui e Itati Cantoral, que dará vida a Kiki Herrera, la primera esposa del cantante.

Aunque la televisora no ha confirmado una fecha para su lanzamiento, se espera que la serie sea estrenada a principios del año entrante. La semana pasada, fue estrenado uno de los adelantos del programa, que contó con la participación especial del histórico cantante.