El brevísimo debut de Cristiano Ronaldo Jr. en Instagram -y no creerás quién es su ídolo

En casa, Cristiano Ronaldo tiene al fan más grande que podría desear: su hijo Cristiano Ronaldo Jr. El pequeño de siete años de edad admira e imita cada paso que da papá, desde su forma de vestir, la rutina de ejercicios y las poses de galán cada vez que la cámara está encendida. El niño, además de ser el consentido de papá, pronto se convirtió en un segundo protagonista de las fotos que el futbolista muestra en su cuenta de Instagram, en donde también relata su día a día. Con ese deseo de ser como papá, era tan sólo cuestión de tiempo para que Jr. pidiera permiso de abrir su propio álbum virtual, en donde sorprendió con sus publicaciones.

No resultó nada extraño que su primera publicación fuera una foto reciente junto a su papá. La imagen es la misma que el jugador del Real Madrid publicaba semanas antes para promocionar su nueva línea de ropa CR7, una sesión que marcó el debut del niño en el modelaje.

Lo que sí resonó ante los fans de Cristiano Ronaldo, fue la fotografía que su hijo compartió como recuerdo de los premios The Best, en octubre pasado, en donde coincidieron con el delantero del Barcelona, Leo Messi. "Gracias, mi ídolo", tituló el pequeño la imagen que causó un sinfín de reacciones, no sólo por compartir la pasión por el mismo deporte que su papá, sino por la histórica rivalidad en la cancha que ambos astros del balompié han protagonizado desde hace un par de años.

Bastaron seis publicaciones, en la mayoría de ellas acompañado de su padre, y un par de videos demostrando sus habilidades natas para el futbol, para que en menos de 24 horas, Cristiano Ronaldo Jr. acumulara más de 80 mil seguidores, cifra que iba en aumento. A pesar de lo bien recibida que fue la cuenta, repentinamente desapareció de las redes, dando tiempo suficiente a que fans de todo el mundo replicaran sus imágenes. Probablemente el silencio del niño se debe a que aún muy pequeño para manejar un perfil propio, como lo señalan las normas de la red social, aunque no sería el primer caso de los hijos menores de edad de artistas que tienen una cuenta asociada a su nombre y manejada con la ayuda de sus padres.

El hermano mayor



En sus pocas publicaciones, Cristiano Ronaldo Jr. no compartió ninguna foto de sus nuevos hermanitos: los mellizos Eva y Mateo nacidos en julio pasado; o de Alana Martina, la hija del futbolista con su novia, Georgina Rodríguez que hace un mes se sumó a la familia y que esta semana la orgullosa mamá presentó en exclusiva en las páginas de ¡HOLA! España.

Las únicas fotos de los bebés han sido difundidas por los felices padres. El mismo Cristiano presentó a los mellizos días después de haber nacido, una alegre noticia que se sumó a la confirmación del embarazo de Gina. Para Jr., su familia cambió en menos de un año. Justo en estas fechas en 2016, el pequeño vivía sólo con su padre y al cuidado de su abuela Dolores Aveiro. Ahora, emocionado, espera a que sus tres nuevos hermanitos tengan edad suficiente para ser su perfecto compañero de juegos y enseñarles todo lo que sabe, tal como un buen hermano mayor haría.

