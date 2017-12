La foto más divertida de Elsa Pataky

La vida de Elsa Pataky y su familia en Australia es un camino lleno de aventuras. La actriz ha contado en muchas ocasiones que lo que más le gusta de estar en el país natal de su marido es el contacto con la naturaleza y la tranquilidad que se disfruta, aunque de vez en cuando tengan algún “huésped inesperado” en casa. En una de las últimas fotografías que ha compartido la intérprete se la puede ver pegada al cristal imitando a un animal que se acercó a saludar. “Wildlife (vida salvaje)” escribió Elsa a lado de una instantánea en la que se la ve al lado de una rana, que está también pegada al cristal como ella. Una foto que sin duda arranca una sonrisa.

Wildlife! 😜

Afincada en Byron Bay con sus tres hijos y su marido Chris Hemsworth, ha sido durante alguna de sus visitas a España cuando Elsa ha contado lo curiosa que es la vida allí. Tanto que no es raro que de vez en cuando se crucen con algún que otro animal salvaje. “Mi hijo le ha dicho a su hermano: 'Tristan, coge mi mano y así no te comerá un cocodrilo'" contó en una ocasión Chris Hemsworth, dando una idea de lo que se pueden encontrar cualquier día mientras pasean. Ella ha compartido además imágenes en las que se veía algo de la fauna local, como una enorme araña por ejemplo.

La española, volcada en su papel como madre, viaja de vez en cuando a nuestro país para cumplir con algunos compromisos y de paso reunirse con familiares y amigos. En estos últimos años ha cumplido con una intensa agenda publicitaria, aunque en una de sus últimas comparecencias aseguró que echa de menos el cine y actuar en España. “Estoy buscando más proyectos porque antes que estaba menos receptiva porque quería ser madre y cosas a las que había renunciado anteriormente ahora sí que me apetecen. Los niños son más mayores, no me necesitan tanto y tengo más tiempo. Ahora me entra el gusanillo de actuar, sobre todo en España y también pasar temporadas aquí y que mis hijos se empapen de la cultura española, del idioma...” declaró a Europa Press.