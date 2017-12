¿Todo bien con Justin Bieber? El misterioso mensaje de Selena Gomez

Tras múltiples encuentros con Justin Bieber e incluso demostraciones públicas de afecto, la cantante Selena Gomez ha puesto tierra de por medio y ha viajado a Londres para cumplir con una serie de compromisos labores. A su paso por la capital británica, la cantante compartió un mensaje que ha preocupado a sus fanáticos. Gomez publicó una selfie en Instagram Stories con el siguiente texto: “Necesito algo de tiempo a solas”. Con este post, sus seguidores se han comenzado a preguntar si las cosas entre ‘Jelena’ marchan bien o si ya comenzaron a presentar dificultades, como en ocasiones anteriores.

VER GALERÍA

Sin dar más detalles sobre a lo que se refería con esa publicación, los fans de la pareja han empezado a temer que las cosas entre ambos se hayan enfriado de nuevo. Este pasado fin de semana, la intérprete de Wolves fue fotografiada con varios de sus amigos divirtiéndose en el parque de diversiones Winter Wonderland.

VER GALERÍA

La joven de 25 años, acostumbrada a las cálidas temperaturas de California, desafió el frío de Londres con varias capas de ropa. Con una gruesa chamarra de lana, la joven artista recorrió las instalaciones del parque junto a su amiga Jordyn Woods, quien a su vez es una de las más cercanas confidentes de Kylie Jenner.

VER GALERÍA

A pesar de que Selena y Justin han intentado guardar las apariencias sobre su reencuentro, ha sido inevitable para ellos ser fotografiados por los paparazzi en cada una de sus salidas. ¿Qué tiene que decir ella sobre Justin Bieber? Hace unos días, en la ceremonia donde fue nombrada como la Mujer del Año por la revista Billboard, la intérprete dijo su vida amorosa no es del interés de nadie. “Es decir, no creo que a nadie de verdad le interese realmente”. Agregó: “Creo que para mí lo que ha sido genial es que he podido vivir la vida que quería para mí. Y eso no siempre se ve como la gente piensa que debería ser, pero esa ya no es realmente mi preocupación”. Lo cierto, es que está en un error, porque sus respectivos fans guardan la esperanza de que su romance florezca y se den la oportunidad de aparecer en público como una pareja.

VER GALERÍA

Selena y Justin, un amor intermitente que permanece

El reencuentro entre Selena Gomez y Justin Bieber se dio luego de que ella terminara su relación con el músico The Weeknd, a finales de octubre. Al poco tiempo, se dio a conocer que Selena y Justin se veían como buenos amigos mientras ella sostenía su noviazgo con The Weeknd, quien en aquel entonces no tenía problema con que su novia siguiera en contacto con su ex pareja.

VER GALERÍA

En una conversación con Billboard, Gomez explicó los motivos que tuvo para dejar entrar a Justin, de nuevo en su vida, luego de haber tenido una relación intermitente de 2010 a 2015. “Tengo 25. No 18, ni 19 o 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido impacto mi vida. Quizá antes podría haber estado forzando algo que no marchaba bien. Pero eso no significa que me deje de interesar por alguien que se va”.