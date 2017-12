El adorable debut como pareja de Ashton Kutcher y Mila Kunis en una alfombra roja

Ashton Kutcher y Mila Kunis protagonizaron un romántico momento este domingo que marcó su debut como pareja en una alfombra roja. Aunque parezca increíble, el matrimonio nunca había asistido a un evento de esta naturaleza desde que iniciaron su relación cinco años atrás.

Contrario a lo que se podría esperar, la pareja eligió un escenario muy peculiar para inmortalizar este especial momento. Alejados de las grandes ceremonias organizadas por la industria cinematográfica, Ashton y Mila asistieron a la entrega de los premios Breakthrough Prize 2018, celebrados en Mountain View, California.

Este reconocimiento es entregado a destacados personajes del ámbito científico. El matrimonio fue invitado al evento para presentar el premio en la categoría de Ciencias, que fue entregado de manos de los actores al genetista Kim Nasmyth, reconocido por su trabajo sobre cromosomas y división celular.

Sonrientes y cariñosos en todo momento, la pareja posó ante la mirada de los presentes con gran complicidad. Para la especial ocasión, el actor de 39 años lució un impecable smoking negro, mientras que su esposa optó por un increíble vestido florar firmado por Dolce & Gabanna.

La última vez que la estrella de Two and a Half Men fue retratada junto a Kunis en una alfombra roja, fue durante la premier de la tercera temporada del programa That ‘70s Show, en el año 2000. Fue gracias a esta serie que la pareja logró forjar una gran amistad que años más tarde los llevaría hasta el altar.

Sus hijos, la prioridad de la pareja:

Aunque el matrimonio ha participado en algunas películas durante los últimos años, las prioridades de la pareja han cambiado desde que se convirtieron en padres. Así lo confesó la actriz de origen ucraniano durante una reciente entrevista con Entertainment Tonight.

“Podría escribirte un libro sobre actividades que podrías realizar con un niño en cualquier parte del mundo. Eso es lo que hacemos ahora. Antes pensábamos: ‘¿Cuál club será el más divertido?’, y ahora le decimos a nuestros amigos: ‘Déjame contarte sobre este zoológico, debes visitar este parque de diversiones’. No hay una actividad que no hayamos hecho con nuestros hijos”, explicó.

Con la navidad a la vuelta de la esquina, Mila reveló que esta será la primera vez que su hija Wyatt, de 3 años y su pequeño hijo Dimitri, de un año, recibirán regalos en estas fechas: “No era una tradición que tuviéramos con nuestros niños. Es algo que vamos a considerar apenas este año, no le veíamos mucho sentido cuando eran más pequeños, pues en realidad no sabían de qué se trataba”.

“Sus abuelos eran quienes les traían muchas cosas. Eso fue malo, porque los niños dejaron de interesarse por un solo regalo. Ahora no saben qué es lo que esperan, pero quieren recibir un sinfín de cosas. Le hemos dicho a nuestros padres que solo les den una sola cosa, si quieren darles otro regalo que sea una donación para algún hospital o los animales de la calle”, explicó.