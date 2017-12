¿Cómo es trabajar con una diva? Ed Sheeran lo revela tras su colaboración con Beyoncé

Trabajar en una colaboración junto a Beyoncé es el sueño de muchos cantantes, uno que quizá parezca inalcanzable por el estatus y la apretada agenda de la Queen Bey. Para Ed Sheeran, esa meta profesional se cumplió este año, y a pesar de las dificultades que tuvo para contactar a la cantante o las pausas que debió hacer cuando Bey dio a luz a sus mellizos, fue uno de los momentos más memorables de su carrera. En cuestión de días, Ed y Beyoncé se convirtieron en la pareja musical favorita de esta época con su sencillo Perfect, y en el camino para unir su voz con la de la esposa de Jay-Z, el pelirrojo descubrió varios secretos de la diva que lo dejaron sorprendido.

Beyoncé cuida de su familia con la mayor privacidad posible. Es ella quien decide si se publica una foto de sus hijos -Blue Ivy (4) o los mellizos de cinco meses, Rumi y Carter- y con qué escenario quiere que sean vistos. Sheeran, como la mayoría de los seguidores de la cantante, conocía ese aspecto de la privacidad familiar de Bey, pero lo que no sabía era los niveles que alcanzaba para mantener todo bajo control.

“Tenía una dirección de correo electrónico a la que yo me dirigía que cambiaba cada semana. Ella es buenísima escondiéndose", dijo impactado por la medida de seguridad que Beyoncé utiliza para evitar a los hackers. "Es un poco a lo que yo aspiro", dijo motivado en su plática con Entertainment Weekly.

De esta manera, Beyoncé se asegura de que los asuntos relacionados con su trabajo se mantengan secretos al 100%, pues incluso para los rastreadores más experimentados, resulta difícil seguirle la pista porque no saben cuál será su próximo paso. No sería de sorprenderse que para mantener su vida privada al margen utilice técnicas similares, en especial para guardar las fotos familiares que poco a poco comparte en su propio sitio o en las redes sociales.

Aunque el sencillo se convirtió en un éxito, para el inglés no parecía algo que pudiera convertirse en realidad la primera vez que pasó por su mente. Sin embargo, después de animarse a dar el primer paso, se llevó una grata sorpresa por la actitud amable de su nueva compañera, otro de los aspectos que lo dejó incrédulo.

"Estaba pensando en que adoro a Beyoncé. Me preguntaba: '¿debería pedírselo? Va a decir que no...' Y luego pensé que por preguntar no perdía nada, ¡y entonces ella dijo que sí!", recordó emocionado sobre cómo nació la idea de trabajar junto a la cantante mejor pagada del mundo.

A pesar de ser una diva de la música, Beyoncé es bastante sencilla y con las ideas de su trabajo tan claras que no hace falta pasar todo un día en el estudio de grabación. "Probablemente estuvimos en el estudio durante cuatro horas. Para ella todo era genial. Entró, hizo una toma y salió diciendo: '¡Eso suena muy bien!'", explicó el cantante de 26 años de edad.

Una pausa necesaria



A pesar de que el tema apunta a ser uno de los favoritos del invierno, Ed Sheeran inició este proyecto junto a Beyoncé en mayo pasado. La idea de ambos era lanzar la canción meses antes, pero tuvieron que detenerse en el proceso de trabajo debido al término del segundo embarazó de la originaria de Texas.

Beyoncé y Jay-Z dieron la bienvenida a sus mellizos el 14 de julio pasado. Si bien fue una gran noticia que Ed celebró, significó postergar un poco su colaboración. "Cuando tuvo a sus mellizos tuvimos que suspender todo el proceso y al final terminamos la canción en septiembre, pero por unas razones u otras tuvimos que esperar hasta ahora para lanzarla", añadió en su plática.