¡Misión cumplida! Mariah Carey encontró su árbol de Navidad con la ayuda de sus hijos y de su novio

Como toda una entusiasta de la época navideña, Mariah Carey salió a las calles de Nueva York el domingo por la noche para buscar su árbol de Navidad. La intérprete de 47 años no iba sola, sino bien acompañada por sus mellizos, Monroe y Moroccan, y su novio, el bailarín Bryan Tanaka.

A través de su cuenta de Instagram, Mariah compartió unas lindas imágenes con sus hijos y con su galán, en las que se deja ver de muy buen ánimo, luego de superar sus problemas de salud, los cuales la obligaron a cancelar algunos de los conciertos de su tour All I Want For Christmas Is You. 'Mimi’ se tomó varias fotografías con sus hijos, quienes disfrutaron de las decoraciones navideñas del lugar, así como con su novio, quien es trece años menor que ella. Las instantáneas estaban acompañadas por la siguiente frase: "¡En nuestra misión para encontrar un árbol de Navidad en Nueva York!".

La intérprete de We Belong Together desafío las bajas temperaturas de la ciudad con unos jeans, una chaqueta de cuero roja y un par de botas negras de Gucci. En tanto, sus hijos, de seis años de edad, iban bien abrigados; Monroe se dejó ver con una chamarra blanca y Moroccan con un suéter de las Tortugas Ninja.

Después de mucho buscar, al fin encontraron el árbol que llevarían a casa. Mariah publicó lo emocionada que estaba: "¡Encontramos nuestro árbol!". Una vez que este fue llevado a la casa de la cantante, Bryan Tanaka ayudó a decorarlo. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Mariah contó que tradicionalmente ella y su familia esperan a decorar el árbol en Aspen, donde pasan las fiestas. Sin embargo, este año no pudo esperar hasta esa fecha. “Es muy emocionante, usualmente esperamos hasta que llegamos a Aspen y vivimos el momento y a veces decoramos el árbol, pero estamos ¿a 2 de diciembre? ¡Oh, no, 3, perdón! Y esto es muy, muy festivo”.

Mientras ella explicaba sus razones para adornar antes el arbolito, su novio desenredaba las series de luces de colores. El resultado final fue maravilloso: un árbol digno de toda una diva. La artista mostró a sus seguidores cómo había quedado decorado y posó coquetamente.

Tras dos complejas semanas, en las que enfrentó problemas de salud, Mariah Carey regresó a los escenarios de una manera espectacular. El pasado viernes, Carey realizó una presentación especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el VIH/SIDA. A mediados de noviembre, la cantante reveló con pesar que tenía que cancelar algunas de sus presentaciones de su tour navideño, ya que enfrentaba una infección respiratoria que se había ido agravando. Luego de unos días de reposo absoluto, Mariah regresó con mucha energía y lista para vivir lo mejor de estas fechas.

Los seguidores de Mariah se alegraron por su recuperación y no dejaron pasar el detalle de su silueta, pues lucía fabulosa. Para su regreso a los escenarios, usó un entallado vestido negro, el cual marcaba a la perfección sus curvas. La diva completó su look con unas pulseras y anillos de diamantes.